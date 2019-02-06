Gezici, Türkiye'nin 7 büyükşehrinde anket yaptı: Hangi adaylar, nerede önde?

Gezici Araştırma Şirketi, 7 büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre İstanbul, Ankara, Aydın, Hatay ve Adana'da AK Parti ile MHP tarafından belirlenen adaylar, Bursa ve Mersin'de ise CHP ile İYİ Parti'nin gösterdiği adaylar öne çıkıyor.

ezici Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Gezici, yerel seçimlerdeki oy eğilimlerini belirlemek üzerine 7 büyükşehirde kamuoyu araştırması yaptı.

Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Mersin, Aydın, Hatay genelinde 26 — 27 Ocak 2019 tarihlerinde yapılan araştırmaya göre; İstanbul, Ankara, Aydın ve Hatay'ı AK Parti adayı, Adana'yı MHP adayı alıyor.

Bursa'da ise yarışı CHP adayı, Mersin'de İYİ Parti adayı önde götürüyor.

Gezici'nin anketine göre kazanması öngörülen adayların tahmini oy oranları şöyle: