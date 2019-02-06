  • BIST 102.569
  • Altın 220,635
  • Dolar 5,2162
  • Euro 5,9390
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Gezici, Türkiye'nin 7 büyükşehrinde anket yaptı: Hangi adaylar, nerede önde?

»
Gezici, Türkiye'nin 7 büyükşehrinde anket yaptı: Hangi adaylar, nerede önde?
Gezici, Türkiye'nin 7 büyükşehrinde anket yaptı: Hangi adaylar, nerede önde?

Gezici Araştırma Şirketi, 7 büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre İstanbul, Ankara, Aydın, Hatay ve Adana'da AK Parti ile MHP tarafından belirlenen adaylar, Bursa ve Mersin'de ise CHP ile İYİ Parti'nin gösterdiği adaylar öne çıkıyor.

ezici Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Gezici, yerel seçimlerdeki oy eğilimlerini belirlemek üzerine 7 büyükşehirde kamuoyu araştırması yaptı.

 

Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Mersin, Aydın, Hatay genelinde 26 — 27 Ocak 2019 tarihlerinde yapılan araştırmaya göre; İstanbul, Ankara, Aydın ve Hatay'ı AK Parti adayı, Adana'yı MHP adayı alıyor.

Bursa'da ise yarışı CHP adayı, Mersin'de İYİ Parti adayı önde götürüyor.

Gezici'nin anketine göre kazanması öngörülen adayların tahmini oy oranları şöyle:

  • İstanbul: Binali Yıldırım, yüzde 54.2     
  • Ankara: Mehmet Özhaseki, yüzde 52.2       
  • Adana: Hüseyin Sözlü, yüzde 57.7         
  • Bursa: Mustafa Bozbey, yüzde 48.8   
  • Mersin: Burhanettin Kocamaz: yüzde 33.2             
  • Aydın: Mustafa Savaş, yüzde 52.2                                     
  • Hatay: İbrahim Güler, yüzde 53.8 
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Binali Yıldırım Meclis lokantasında: 550 çeşit yemek var, seçmek zor05 Şubat 2019 Salı 20:55
  • AK Parti'ye oy vermeyeni Allah çarpar05 Şubat 2019 Salı 20:11
  • Borç nedeniyle yavru köpek haczedildi!05 Şubat 2019 Salı 20:07
  • Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı05 Şubat 2019 Salı 20:04
  • Antalya'da fırtına: 5 ilçede okullar tatil edildi05 Şubat 2019 Salı 20:02
  • Abdullah Gül'ün partisinin logosu hazır iddiası05 Şubat 2019 Salı 19:58
  • Erdoğan, Çipras'ı Beştepe'de ağırladı05 Şubat 2019 Salı 19:03
  • Sedat Peker hakkında suç işlemeye ve halkı kin ve düşmanlığa tahrikten soruşturma05 Şubat 2019 Salı 18:48
  • Köpeğe tecavüz etmeye çalışırken mahalle sakinlerine yakalandı, temiz dayak yedi( video-haber)05 Şubat 2019 Salı 16:33
  • Şahika Ercümen'den Antarktika'da tarihi dalış05 Şubat 2019 Salı 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti