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GİAD, Hükümetten Özellikle Emlak Vergisi Zamlarını Geri Almasını Talep Etti

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Genç İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Uğur Ergün, hükümetten özellikle emlak vergisi zamlarının gözden geçirilip geri alınması talebinde bulundu. 
GİAD, Hükümetten Özellikle Emlak Vergisi Zamlarını Geri Almasını Talep Etti

Genç İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Uğur Ergün, hükümetten özellikle emlak vergisi zamlarının gözden geçirilip geri alınması talebinde bulundu. 

GİAD Başkanı Uğur Ergün yaptığı yazılı açıklamada, her gün yeni zam haberleri aldıkları ve zamların nedeninin ise “Memurlara hayat pahalılığı verilebilmek” olduğunu belirtti.

Ergün, toplum yapısında her alanda kendini giderek daha da çok hissettiren kutuplaşma ve ayrımcılığın devlet eliyle beslendiğini ve toplumun belli kesimlerinin devlet tarafından yok sayılırken başka bir kesime ayrıcalık sunulduğunu ileri sürdü. 

Ergün, “Sanayi işçisi, çiftçi, hayvancı, serbest meslek sahibi, işveren dâhil tüm toplum vergilendirilecek ve bütün bu vergiler ile ayrıcalıklı kesim sayılan memurlara daha iyi bir yaşam düzeyi sunulacak.” ifadelerini kullandı.

İşçinin, bozuk ekonomik yapı yüzünden ne zaman işsiz kalacağının veya özellikle azaltılan Sosyal Sigorta ödeneği ile geçinip geçinemeyeceğinin hesabını yaparken, çiftçi ve hayvancı ürün bedellerini ne zaman alacağını kestiremezken belli bir kesimin refahı uğruna ek vergilerin katlanacağını iddia eden Ergün, ülkenin genç iş insanları olarak ferdi ve parçası oldukları toplum içinde ayrımcılık yapılmasını asla kabul etmediklerini kaydetti. 

Daha hükümetin ilk kurulduğu günden itibaren halka ucuzluk sözü veren iktidarın ilk icraatının iğneden ipliğe zam yapmak olduğunu ileri süren Ergün, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bir yandan zam haberleri gelirken diğere yandan bir Bakanın çıkıp ‘keşke bu zamlar yapılmasaydı’ demesi de hükümetteki ahengin göstergesi niteliğindedir. Hükümete belli bir kesimin değil tüm KKTC halkının hükümeti olduğunu unutmaması, kendi memuru için düşündüğü çıkar yolunu tüm KKTC halkı ve tüm sektörler için düşünmesi ve herkese eşit çıkarlar sağlama yönünde adımlar atması gerektiğini hatırlatmak zaruri olmuştur. Can çekişen sanayi, ticaret, turizm ve hayvancılık sektörleri için de çıkar yolların bulunması hükümetin başlıca görevleri arasındadır.” 

Toplum olarak Covid19 salgını dolayısıyla belirsiz günler yaşandığını ve Sağlık Bakanı’nın yeni bir kapanma sürecinden bahsettiğini dile getiren Ergün, bu durumda ne sanayicinin ne de tüccarın kepenk açabileceğini, çalışanların yardıma muhtaç hale getirileceğini ve son yapılan zamlardan dolayı omuzlara binen yükün bir önceki kapanışta yüklenenden de daha fazla olacağını kaydetti.

Ergün, toplumun daha fazlasını kaldırabilecek durumda olmadığını belirterek, hükümetten özellikle emlak vergisi zamlarının behemehal gözden geçirilip geri alınması talebinde bulundu. 

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