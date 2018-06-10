Gibetsu Gençlik Kulübü, 12 Haziran’da “Rumuz Goncagül” oyunuyla sahnede 

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm tiyatro severler oyunu izlemeye davet edildi. İsmihan Yorgancı’nın yönetmenliğini yaptığı oyunda, reji asistanlığını İlayda Uçar, Elif Pirsu Şimşek, ışık tasarım uygulamasını Mehmet Saygıner yapıyor. Oyunda, Dicle Bayraktaroğlu, Gülten Yüksel, Ahmet Alıcı, Ali Kerim Kaptanoğlu, Ömer Faruk Düdar, Onat Kıraç, Tuğçe Sıla Sağnak, Buse Polat, Feriha Geylan, Çezara Şenova, Ulaş Baran Şahin rol alıyor.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tiyatro, bir halk oyunudur. Tiyatro, hayatı yeniden tanımak, yeniden yapılandırmaktır. Her oyun çalışması bir laboratuvardır. Sanatın estetiğinde yaşama bir perspektif oluşturmaktır. Bu bilinçle, Girne Belediyesi Kültür Merkezi Sahnesi yenilenerek, tiyatro sanatını icra etmeye daha elverişli hale getirilmiştir. Yine bu bilinçle GİBETSU çocuk ve gençlik tiyatro kulübü kuruldu. İşinin ehli tiyatro eğitmenleri ile çocuklarımız ve gençlerimiz sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir. Hazırladıkları oyunları halkımızla buluşturmaktadır. Bu yenileme ve dönüşümle merkez, Oda Tiyatrosu adı ve niteliğinde daha aktif bir ivme kazanarak sanatla halkımızı buluşturmaktadır”