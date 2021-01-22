Gıda analiz sonuçları açıklandı 3 ürün kusurlu bulundu

Tarım Dairesi 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 24 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
Erkan Gök’e ait armutta (Margarit) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Halil Kasap Paz. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli Ürünlerden 12 numuneden 11 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Mağusa sakinlerinden Serdar Öztürk’e ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
22 Ocak 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Stk.
Temiz
2
Halil Kasap Paz.
İthal
Cennet Meyvesi
Temiz
3
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut Ank.
Limit Üstü
4
SVS Tic. Ltd.
İthal
Cennet Meyvesi
Temiz
5
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
6
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
7
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Sarımsak
Temiz
8
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
9
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Cennet Meyvesi
Temiz
10
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
11
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Ananas
Temiz
12
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Kivi
Temiz
13
Şetar Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
14
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
15
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
16
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma G.S
Temiz
17
SVS Tic. Ltd.
İthal
Cennet Meyvesi
Temiz
18
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Ank.
Temiz
19
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
20
Erkan Gök
İthal
Elma Golden
Temiz
21
Erkan Gök
İthal
Elma Stk.
Temiz
22
Erkan Gök
İthal
Armut Margarit
Limit Üstü
23
Holly Grains Ltd.
İthal
Soya Fasulyesi Küsbesi
Temiz
24
Helvasan Tic.
İthal
Susam
Temiz
25
Hatice Aslan
Mağusa
Golyandro
Temiz
26
Serdar Öztürk
Mağusa
Pancar
Temiz
27
Serdar Öztürk
Mağusa
Maydanoz
Temiz
28
Serdar Öztürk
Mağusa
Pazı
Limit Üstü
29
Arif Kargı
Tatlısu
Domates
Temiz
30
Arif Kargı
Tatlısu
Yeşil Çarli Biber
Temiz
31
Fatma Akçam
Gaziveren
Maydanoz
Temiz
32
Fatma Akçam
Gaziveren
Nane
Temiz
33
İbrahim Kırmızıgil
Akdeniz
Dereotu
Temiz
34
İbrahim Kırmızıgil
Akdeniz
Ispanak
Temiz
35
Akdeniz Tarım Ltd.
Tepebaşı
Kabak
Temiz
36
Akdeniz Tarım Ltd.
Tepebaşı
Salatalık
Temiz
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