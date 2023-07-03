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Girne - Bellapais düzenli minibüs seferleri başlıyor!

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Girne - Bellapais düzenli minibüs seferleri başlıyor!
Girne - Bellapais düzenli minibüs seferleri başlıyor!

Girne - Bellapais düzenli minibüs seferleri başlıyor!

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, seçim öncesi vermiş olduğu sözlerden birisini daha hayata geçiriyor. Şenkul’un seçim dönemi vaatleri arasında yer alan Girne – Bellapais düzenli minibüs seferleri, 4 Temmuz Salı günü başlıyor. Şenkul’un yapmış olduğu açıklamaya göre seferlerin ilk iki haftası ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Hafta’nın yedi günü boyunca yarım saat ara ile Girne – Bellapais arasında düzenlenecek minibüs seferleri ile bölgenin kalkınmasının yanı sıra, ülke turizminin daha fazla tanıtılmasının da sağlanması hedefleniyor.

GİRNE – BELLAPAIS OTOBÜS SEFERLERİ

BALDÖKEN

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

BELLAPAIS

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

 

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