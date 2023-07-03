Girne - Bellapais düzenli minibüs seferleri başlıyor!
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, seçim öncesi vermiş olduğu sözlerden birisini daha hayata geçiriyor. Şenkul’un seçim dönemi vaatleri arasında yer alan Girne – Bellapais düzenli minibüs seferleri, 4 Temmuz Salı günü başlıyor. Şenkul’un yapmış olduğu açıklamaya göre seferlerin ilk iki haftası ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Hafta’nın yedi günü boyunca yarım saat ara ile Girne – Bellapais arasında düzenlenecek minibüs seferleri ile bölgenin kalkınmasının yanı sıra, ülke turizminin daha fazla tanıtılmasının da sağlanması hedefleniyor.
GİRNE – BELLAPAIS OTOBÜS SEFERLERİ
BALDÖKEN
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
BELLAPAIS
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
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