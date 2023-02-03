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Girne Bölgesi Elektrik Kesintisi

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Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Girne Bölgesi Elektrik Kesintisi

Açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ ( GİRNE İLÇESİ)

4 Şubat 2023 Cumartesi günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Saint Tropez Resturant ve Yeşiltepe köy girişi arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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