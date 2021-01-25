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Girne Düşünce Derneği'nden asgari ücret açıklaması

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Girne Düşünce Derneği bir açıklama yayınladı
Girne Düşünce Derneği'nden asgari ücret açıklaması

Girne Düşünce Derneği bir açıklama yayınladı. Dernek Asgari Ücretin insan onuruna yaraşır bir seviyeye getirilmesini istedi

Derneğin açıklaması şu şekilde:

ASGARİ ÜCRET… ?       

SEFALET, AÇLIK...?

Dünya’da hakim olan neo-liberal sosyo - ekonomik ve politik gelişmeler her geçen gün dar gelirli çalışanları, açlığa, yokluğa sürüklemektedir. Zengin servetine servet katarken açlık sınırında emeğini haksız koşullarda satan emekçiler yok olmakla karşı karşıyadırlar.

Ülkemizde de durum farklı değildir. Resmi adı ‘ asgari ücret ‘ ama gerçek adı               ‘ sefalet, açlık ücreti ‘ olan 8,10,12 saatlik emeğe reva görülen parasal değer aylık 3.323,40 TL’dir. Bu miktarla ev kiranızı, elektrik, su giderlerinizi, beslenmenizi, kısacası temel ihtiyaçlarınızı gidermeniz mümkün mü? Öteki sosyal ve kültürel ihtiyaçları saymayın. Ülkemizde 4 kişilik bir ailenin sadece asgari beslenme masrafının asgari ücretin çok üzerinde olduğunu bilmeyen yoktur.

Durum böyleyken hala daha asgari ücreti insanca yaşanılır bir seviyeye getirmemek için işveren temsilcisi pandemi sürecini bahane ederek mevcut asgeri ücrete reel olarak artış yapılmamasını önerecek kadar küçülmüş, yüzsüzleşmiştir.

Ülkemizdeki dışa bağımlı olan, üretken bir yapıya sahip olmayan ekonomiye, yabancı para birimleri karşısında sürekli değer kaybeden Türk Lirasına mahkum olmak her geçen gün yurttaşın satın alma gücünü düşürmekte, tüccarı, işvereni daha da zengin yapmaktadır.

Pandemi sürecinde bu adaletsiz, sömürgen yapı sadece ve sadece sefalet ücreti dediğimiz asgari ücretle çalışan yurttaşları yok oluşa süreklemektedir. Hükümet edenler ve işverenler maalesef bu duruma seyirci, sağır ve dilsiz kalmaktadır.

Asgari ücretin artırılıp, artırılmamasına yönelik tartışma yaratmak bile abesle iştigaldir, yurttaşa saygısızlıktır, halk düşmanlığıdır...

Girne Düşünce Derneği olarak Asgari Ücret Belirleme Komisyonundaki işveren ve devlet temsilcilerine asgari ücreti belirlemeye çalışırken, emekçilerin                           ‘ ölmeyeceği kadar ’ değil insan onuruna yaraşır bir yaşamı sürdürebileceği standartların asgari düzeyinin sağlanmasını esas almalarını çağırıyor bunu talep ediyoruz.

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