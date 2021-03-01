  • BIST 1.499
  • Altın 413,904
  • Dolar 7,3491
  • Euro 8,8609
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

Girne Düşünce Derneği:''Özgür Basın Vazgeçilmezimizdir''

» »
Girne Düşünce Derneği bir açıklama yayınladı
Girne Düşünce Derneği:''Özgür Basın Vazgeçilmezimizdir''

Girne Düşünce Derneği bir açıklama yayınladı:

Özgür Basın Vazgeçilmezimizdir…

İster medya patronlarından gelsin, ister siyasi iktidardan gelsin, basın çalışanlarımıza ve gazetecilerimize yönelik yapılan tüm baskı ve saldırıları kabul etmiyoruz ve Özgür Kıbrıs Türk Basını’nın  yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz.

Bazı Siyasi Parti liderlerinin veya hükümette bulunanların, gazetecilerimize yönelik yaptığı baskı ve sindirme kabul edilemezdir. Kıbrıs Türk Halkı için haber alma hakkını yerine getiren basın yayın organlarımızda çalışanlarımızın özgür çalışma ortamlarının ellerinden alınmasına müsaade etmeyeceğiz.

“Siz bana işimi öğretemezsiniz” cümlesi özgür Kıbrıs Türk Basını adına gurumuz olmuştur.

Medya patronu olabilirsiniz ancak medya çalışanlarının sahibi olamazsınız, düşüncelerine engel koyamazsınız. Kıbrıs Türk Basını çalışanlarına her istediğinizi söyleme hakkını kimse sizlere vermez. Kıbrıs Türk Basını hiçbir dönemde medya sahiplerinin boyunduruğuna girmemiştir. Medyanın iktidarı veya muhalefeti yoktur. Benim gibi düşünmeyene her isteğinizi söyleme hakkını size kimse  vermez.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliğinin 1 Mart pazartesi günü yapacağı “MESLEĞİMİZ ONURUMUZ, GÜCÜMÜZ KALEMİMİZ” dir yürüyüşüne desteğimiz tamdır.

Girne Düşünce Derneği olarak bir kez daha yinelemek isteriz ki ÖZGÜR BASIN VAZGEÇİLMEZİMİZDİR…

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basın örgütleri basın çalışanlarına destek olmak için bugün Lefkoşa’da yürüyüş yapacak01 Mart 2021 Pazartesi 09:18
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 1 Mart Pazartesi)01 Mart 2021 Pazartesi 09:05
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar01 Mart 2021 Pazartesi 08:11
  • "Borçlarımızı ikiye katladık, belirsizlik fırtınasına kapıldık” “Büyük hayallerle kurduğumuz iş yerimiz kabusumuz oldu”28 Şubat 2021 Pazar 21:47
  • Saner: 2 ay içerisinde 20 yaş üstündeki nüfusu aşılamayı hedefliyoruz28 Şubat 2021 Pazar 21:43
  • Başbakan Saner:Halkımız bize güvensin ve desteklesin28 Şubat 2021 Pazar 20:36
  • Test sayısı düştü...Vaka sayısı arttı...3338 test 33 pozitif vaka28 Şubat 2021 Pazar 20:02
  • Covid19: KKTC'de son 24 saatte 33 VAKA28 Şubat 2021 Pazar 19:55
  • Tüketiciler Derneği, yığılmaları önleyecek önlemler alınmasını istedi28 Şubat 2021 Pazar 18:28
  • Yunanistan, Midilli'deki 13 kişilik Afgan aileyi zorla bota bindirip Türkiye'ye geri itti28 Şubat 2021 Pazar 17:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti