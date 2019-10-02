Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Cemre Günsel Haskasap “Girne Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Yılına Büyük Hedefler ile Başlıyor”...

Kurulduğu günden itibaren sürekli büyüyen altyapısı ve akadmik kadrosu ile Yükseköğretim’in öncü Üniversitelerinden biri olan Girne Üniversitesi 2019-2020 eğitim yılına düzenlenen tören ile merhaba dedi.

2019-2020 eğitim yılına, 14 fakülte, 5 Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü ve Lisansüstü Programları, 2 Araştırma Merkezi, 60+ Tazelenme Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Merkezi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Diş Hastanesi ile öğrencilerine tam donanımlı eğitim imkanı sunan Girne Üniversitesi, yeni akademik döneme önemli yenilikler ile başlıyor. 2019 YKS sonuçlarına göre kontenjanlarının önemli bölümü dolan Girne Üniversitesi özellikle Yüksek Lisans ve Doktora programlarına önem vererek, araştırma, proje ve yayın çalışmalarına daha da ivme kazandırmayı hedefliyor.

Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne Bağlı Yeni Yüksek Lisans ve Doktora Programları Açıldı.

2018 yılında Girne Üniversitesi öğretim elemanlarının Web of Science (WOS9 ve Scopus gibi uluslararası indekslerde taranan dergilerde 120’nin üzerinde yayın yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti^nde bulunan 19 üniversite arasında 3. sırada yer aldı. Yayın hedefini çok daha yukarılara çeken Girne Üniversitesi, araştırma, yayın ve proje çalışmalarına destek sağlayabilmek için, 2019-2020 akademik yılına Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilmler Enstitülerini kurarak, bu enstitülere bağlı yeni lisansüstü programlarını hayata geçirdi. Sağlık Bilimleri Ensitüsü’nde İmmünoloji-Alerji doktora programı ve Klinik Embriyoloji yüksek lisans programları ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Havacılık Yönetimi ile İşletme Yönetimi yüksek lisans programları, Fen Bilimleri Enstitüsünü bağlı Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Doktora programı açılarak, öğrenci kabul edilmeye başlandı.

Denizcilik Formu İle Ülke Denizciliğinin Geliştirilmesi Çalışmaları Yürütülecek…

Denizcilik Fakültesi ile evrensel anlamda denizcilik bilgi ve becerileri ile donatılmış yetenekli elemanlar yetiştiren Girne Üniversitesi vizyonu çerçevesinde, denizciliği ilgilendiren her alanda bölgesel, kıtasal ve küresel gelişmeleri takip ederek dış ilişkiler, savunma, güvenlik, ekonomi ve sosyokültürel politikalara yön verecek çalışmaları akademik ortamda bir bütün olarak ele almak üzere Koç Üniversitesi ile birlikte Denizcilik Formu’nu oluşturdu. Koç Üniversitesi işbirliği ile oluşturulan Denizcilik Formu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki denizciliğin gelişmesi adına seminer, kongre, konferans ve proje çalışmaları yürütlmeye başlandı.

Oryantasyon Programı ile Yeni Öğrencilere Merhaba…

Sahip olduğu fiziksel ve teknik altyapısı, uluslararası standartlarda kaliteli eğitimi ve araştırma imkânları ile objektif düşünebilen, sorgulayan, araştıran, bilgi ve değer üreten, yaratıcı, etik ve ahlaki değerlere önem veren, toplumsal sorumluluk bilincine sahip mezunlar yetiştirmeyi hedefleyen Girne Üniversitesi yeni eğitim dönemine Oryantasyon Haftası etkinlikleri ile başladı. Girne Üniversitesine yeni başlayan öğrencilere şehre ve Üniversiteye uyumlarını kolaylaştırmak için düzenlenen oryantasyon etkinliklerinde öğrencilere fakülte, dersler, kampüs, sosyal yaşam ve Kıbrıs’la ilgili genel bilgiler verildi.

Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Cemre Günsel Haskasap: “Başarılı ve Mutlu Bir Öğrencilik Yaşamınız Olması Dileklerimle…”

Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Cemre Günsel Haskasap, yeni eğitim öğretim dolasıyla bir mesaj yayınlayarak öğrencilere başarılı bir yıl geçirmelerini diledi.

Girne Üniversitesinin öncü ve yenilikçi vizyonuyla eğitim dünyasına hizmetini sürdürdüğünü belirten Kurucu Rektör Dr. Cemre Günsel Haskasap, program kontenjanlarına tam doluluk ile kabul edilen öğrenci alımları ile daha da büyüdüklerini ifade etti.

Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Sağlık Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarının her yıl gelişmekte olduğunu ve bu programlardaki mezunların farkı ve başarısının kendileri için bir sevinç ve gurur vesilesi olduğunu ifade eden Kurucu Rektör Dr. Cemre Günsel Haskasap, tezli ve tezsiz yüksek lisans seçeneklerinin yanı sıra uzaktan eğitimin de gerçekleştirildiği akademik yaşamda geleceğimizin teminatı olan gençleri en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Öğrenci odaklı eğitim anlayışı, her dönem zenginleşen seçkin ve güçlü akademik kadro ile öğrencilerini yaratıcı ve girişimci bireyler olarak yetiştireceklerini dile getiren Kurucu Rektör Dr. Cemre Günsel Haskasap, “2013 yılında Eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Üniversitemiz, bünyesinde açtığı yeni bölümlerle lisans programlarını zenginleştirmeye devam ediyor. Ülkemizin kalkınmasının nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağı ile mümkün olacağı bilinciyle hareket eden Üniversitemiz, eğitim-öğretim programları yanında araştırma ve yayın faaliyetlerine da büyük önem veriyor. Öğretim elemanlarımızın 2018 yılında yaptığı 120’nin üzerinde yayın, Üniversitemizi ülkemizde bulunan Üniversiteler arasında 3, sıraya taşıdı. Kariyerinde belli bir noktaya gelmiş profesyonellerin bilgilerini tazelemeleri, son gelişmeleri öğrenerek yola daha güçlü devam etmeleri için önemli bir yol ayrımı sunan yüksek lisans programlarımızı geliştiriyoruz. Öğrenmenin yaşının ve sınırının olmadığına inanarak yol alan, sizlere yaşam boyu öğrenmenin, kendinizi geliştirmenin olanaklarını sunmaya gayret eden bir üniversite olarak bundan sonra da üniversitemizi geldiği noktadan daha ileri noktalara götürebilmek için tüm ekip arkadaşlarımız ile birlikte elden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Dinamik ve yeni döneme başlamanın heyecanı ile tüm öğrencilerimizin yeni- eğitim öğretim yılını kutluyor; Üniversitemize yeni gelen öğrencilerimize ise hayırlı olsun ve hoş geldiniz diyoruz” şeklinde konuştu.