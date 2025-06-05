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Girne ve Esentepe’de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

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Girne Polisi’nin düzenlediği operasyonda bir tüfek, yüzlerce mermi, farklı türlerde uyuşturucu madde ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Girne ve Esentepe’de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

04 Haziran 2025 tarihinde, saat 16.00 sıralarında Girne ve Esentepe bölgelerinde, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında F.U. (E-48)’nun kullanımındaki araç ile ikamet ettiği evde yapılan aramalarda; bir adet 7,62 mm çapında tüfek, tüfeğe ait 16 adet şarjör ve toplam 533 adet canlı mermi ele geçirildi.

Ayrıca, yaklaşık 376 gram hintkeneviri, 5 gram eroin ve 70 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, iki adet hassas terazi ile birlikte, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 775 Euro, 1.015 Amerikan Doları, 950 Sterlin ve 10.420 Türk Lirası nakit para bulundu.

Söz konusu şahıs F.U. ile olayla bağlantısı tespit edilen S.A. (K-29) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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