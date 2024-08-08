Girne ve İskele sahilleri KİRLİ çıktı... İşte analiz sonuçları...

Dairenin baz aldığı referans değer üzerinde olan sahillerimizden ve halkın yoğun talebinden ötürü numune tekrarına gidilen sahillerden alınan ikinci numunelere ait analiz sonuçları ise şu şekildedir:
|Sıra No.
|Plaj Adı
|Bölge
|E.coli (sayı/100 ml)
|Enterekok (sayı/100ml)
|1
|CAMELOT BEACH ALSANCAK PLAJI
|GİRNE
|4
|80
|2
|LES AMBASSADEURS HOTEL PLAJI
|GİRNE
|7
|100
|3
|ROCKS HOTEL PLAJI
|GİRNE
|11
|160
|4
|LORDS PALACE HOTEL PLAJI
|GİRNE
|43
|60
|5
|OSCAR HOTEL PLAJI
|GİRNE
|15
|40
|6
|LUSH PLAJI
|İSKELE
|4
|90
|7
|PERA MAKENZİE PLAJI
|İSKELE
|7
|100
|8
|İSKELE HALK PLAJI
|İSKELE
|23
|100
|9
|LONG BEACH PLAJI
|İSKELE
|9
|90
|10
|MACKENZİ BAY PLAJI
|İSKELE
|93
|110
|11
|THE ARKIN İSKELE HOTEL PLAJI
|İSKELE
|9
|100
|12
|MERİT CYPRUS GARDEN HOTEL PLAJI
|İSKELE
|43
|60
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