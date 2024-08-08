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Girne ve İskele sahilleri KİRLİ çıktı... İşte analiz sonuçları...

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Girne ve İskele sahilleri KİRLİ çıktı... İşte analiz sonuçları...
Girne ve İskele sahilleri KİRLİ çıktı... İşte analiz sonuçları...

Dairenin baz aldığı referans değer üzerinde olan sahillerimizden ve halkın yoğun talebinden ötürü numune tekrarına gidilen sahillerden alınan ikinci numunelere ait analiz sonuçları ise şu şekildedir:

 

Sıra No.Plaj AdıBölgeE.coli (sayı/100 ml)Enterekok (sayı/100ml)
1CAMELOT BEACH ALSANCAK PLAJIGİRNE480
2LES AMBASSADEURS HOTEL PLAJIGİRNE7100
3ROCKS HOTEL PLAJIGİRNE11160
4LORDS PALACE HOTEL PLAJIGİRNE4360
5OSCAR HOTEL PLAJIGİRNE1540
6LUSH PLAJIİSKELE490
7PERA MAKENZİE PLAJIİSKELE7100
8İSKELE HALK PLAJIİSKELE23100
9LONG BEACH PLAJIİSKELE990
10MACKENZİ BAY PLAJIİSKELE93110
11THE ARKIN İSKELE HOTEL PLAJIİSKELE9100
12MERİT CYPRUS GARDEN HOTEL PLAJIİSKELE4360

 

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