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Girne ve Tatlısu’da 3 Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı, 2 Sürücü Alkollüydü

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Girne ve çevresinde meydana gelen üç ayrı kazada iki kişi yaralandı, iki alkollü sürücü tutuklandı.
Girne ve Tatlısu’da 3 Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı, 2 Sürücü Alkollüydü

10 Haziran 2025 tarihinde Girne ve çevresinde üç ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalardan ikisinde sürücülerin alkollü olduğu tespit edilirken, iki kişi de yaralandı.

İlk kaza sabah saat 08.00 sıralarında Girne Raif Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. 144 miligram alkollü içki tesiri altında olan Yusuf Emre Gürler (21), PY 237 plakalı aracıyla dikkatsiz şekilde dönel kavşağa girdi ve Murat Koçak’ın (21) kullandığı MF 242 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bir beton su direğine çarparak durdu. Kazada yaralanan olmadı. Alkollü araç kullanan Gürler tutuklandı.

İkinci kaza saat 20.00 sıralarında Ozanköy’de bir marketin otoparkında meydana geldi. Gülistan Babacanlı (56), PV 218 plakalı aracıyla anayola kontrolsüz şekilde çıkınca, Uğur Mumcu Caddesi'nde ilerleyen VE 916 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Sami Yüzbaşıoğlu (22), sağ ayağındaki kırık nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Üçüncü kaza ise saat 21.00 sıralarında Tatlısu-Geçitkale Anayolu’nda yaşandı. 62 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Burhan Sargın (25), VH 198 plakalı aracıyla direksiyon hâkimiyetini kaybederek yaklaşık iki metre derinliğindeki dere yatağına düştü. Kazada sol el bileği kırılan Sargın, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Her üç kazayla ilgili polis soruşturmaları sürüyor

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