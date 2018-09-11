Girne’de 0-15 yaş arası çocuklara ağız ve diş taraması başlatıldı

Girne’de, Girne Belediyesi ve Doktor Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi işbirliğinde 3 gün süreyle “Diş çürüğü insanların kaderi değildir” sloganıyla tarama ve eğitim çalışması yapılıyor.

“Diş çürüğü insanların kaderi değildir” sloganıyla düzenlenen ve 0-15 yaş arası çocukları kapsayacak 3 günlük Ağız ve Diş Tarama çalışması bugün başladı.

Girne Açık Pazar’daki Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda bugün ağız ve dişleri taranan çoç-cuklara dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiği anlatıldı.

Taramanın ardından Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Serap Çetiner tarafından ailelere diş sağlığı hakkında eğitim ve bilgilendirici kitapçık verildi.

Tarama ve eğitimler, 12 Eylül’de Zeytinlik Köyevinde ve 13 Eylül’de Ozanköy meydanında 09:30-12:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sağlıklı bireyler yetiştirmek için eğitim ve farkındalığın önemine dikkat çekerek, yerel yönetimlerin sağlık konusunda yapılacak etkinliklere destek çıkıp katkı koyması gerektiğini vurguladı.

Kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu kaydeden Güngördü, etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan Doktor Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi Dekanı Profesör Doktor Serap Çetiner ile Dentist Ferdiye Küçük’e katkılarından dolayı teşekkür etti.