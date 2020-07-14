Girne'de Deniz anası elimi bu hale getirdi

Girne’de bir kadının eline yapışan deniz anası geride korkutucu bir görüntü bıraktı.



Eczacı ve Girne Belediye Meclis üyesi Ziya Egemen Sencer’in paylaştığı fotoğraflar görenleri dehşete düşürdü.



Karaoğlanoğlu (Ayorgi) ile Merit arasındaki plajda yaşandığı bertilen olay bu yıl plajlara yönelik korkuyu da artırdı.



“Eczaneme ilaç almaya gelen Ece hanımın elini deniz anası bu hale getirdi” diyen Eczacı Ziya Egemen Sencer, “denize giderken lütfen dikkatli olunuz” uyarısı yaptı.



Nasıl korunabiliriz?



Avrupa Acil Tıp Birliği Başkan Vekili Ülkümen Rodoplu, Akdeniz'de denizanası sayısının artığını ifade ederek, “deniz anasının temas ettiği yeri tatlı suyla yıkamayın, zehrin tüm vücuda yayılmasına neden olursunuz” uyarısı yapıyor.



Rodoplu, korunmak için en geçerli yöntemin, denizanasının çok olduğu zamanlarda tişört giyerek yüzmek olduğuna dikkat çekerek, deniz suyunun kişinin dayanabildiği sıcaklığa kadar ısıtılıp, temas eden bölgelerin sıcak deniz suyuyla yıkanmasının, en etkili ilkyardım yöntemi olduğunu öneriyor.