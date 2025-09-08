  • BIST 10519.9
  • Altın 4796.172
  • Dolar 41.2647
  • Euro 48.4202
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPutin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak

Girne’de iki trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı, 2 tutuklu

» »
Girne’de meydana gelen iki trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı, iki sürücü de tutuklandı.
Girne’de iki trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı, 2 tutuklu

Polis basın bültenine göre, Mozammel Hoque (E-34) yönetimindeki LF 235 plakalı araçla Girne’de Üniversite Yolu Caddesi’nde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı. Araç, kaldırımdaki trafik levhası ile kaldırımda yürüyen yaya Salahaldin I.M. Abumustafa’ya (E-65) çarptı.

Kazada ağır şekilde yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sağ ayak, sol diz ve omurga kırıkları teşhisiyle Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında LF 235 plakalı araç sürücüsü Mozammel Hoque tutuklandı.

Alkollü sürücü kazaya sebebiyet verdi

Girne’de Nurettin Ersin Sokak’ta meydana gelen kazada ise, 148 miligram alkollü olan Enes Cenk Kuyu (E-28), yönetimindeki NT 666 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçti. Araç, o esnada karşı istikametten gelen İsmail Uruş (E-34) yönetimindeki SY 662 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kazada yaralanan SY 662 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melike Böke (K-36), Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

NT 666 plakalı araç sürücüsü Enes Cenk Kuyu, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İşyeri Sahibi Müşterisini Darp Etti: Omurga Kemiği Kırıldı08 Eylül 2025 Pazartesi 12:32
  • 587 Gün kaçak yaşayan zanlı mahkemede...08 Eylül 2025 Pazartesi 12:25
  • Suçüstü yakalandılar... Uyuşturucu zanlıları mahkemede...08 Eylül 2025 Pazartesi 12:20
  • Başkan Şenkul: Yatan değil, yatmak zorunda bırakanlar utansın08 Eylül 2025 Pazartesi 11:16
  • Yarından itibaren 4 gün Geçitköy’den su verilemeyecek08 Eylül 2025 Pazartesi 11:16
  • Bazı bölgelerde 7 saatlik elektrik kesintisi08 Eylül 2025 Pazartesi 11:15
  • Süte Zam Geldi: Yeni Fiyat Listesi Açıklandı08 Eylül 2025 Pazartesi 09:05
  • Erhürman: 19 Ekim’den sonra liyakat, adalet ve eşitlik belirleyici olacak08 Eylül 2025 Pazartesi 09:01
  • Birikmiş prim borçları için sigorta affı yürürlüğe girdi07 Eylül 2025 Pazar 19:47
  • Liberal Demokrasi Hareketi: Gençlerin umudu ve emeği siyasi malzeme yapılamaz!07 Eylül 2025 Pazar 19:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti