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Girne'de kendisini emlakçı olarak tanıtıp dolandırdı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Girne'de kendisini emlakçı olarak tanıtıp dolandırdı

22 ve 28 Şubat 2022 tarihlerinde, Girne’de, bir şahıs, emlakçı olmadığı halde kendisini emlakçı olarak tanıtıp, dolandırmak niyetiyle Girne’de iki farklı adreste bulunan ikametgahı başka şahıslara  kiralayacağını beyan ederek, konu şahıslardan kira ücreti olarak toplam 24,800 TL  ve 1.400 ABD Doları parayı sahtekarlıkla temin etmiştir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen H.Ş.(E-26) 02.03.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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