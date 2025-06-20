Girne’de silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Girne’de, 20 Haziran 2025 tarihinde saat 01.30 sıralarında Üniversite Yolu üzerindeki bir iş yerine meçhul kişi veya kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Olayda iş yeri çalışanı bir kişi ayağından yaralandı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre Girne’de, 20 Haziran 2025 tarihinde saat 01.30 sıralarında Üniversite Yolu üzerindeki bir iş yerine meçhul kişi veya kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Olayda iş yeri çalışanı bir kişi ayağından yaralandı.

Yaralı, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma, meskun mahalde ateş açma ve yaralama suçlarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.