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Girne'de Uyuşturucu zanlısı tutuklandı

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Girne'de Uyuşturucu zanlısı tutuklandı
Girne'de Uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Girne-Alsancak’ta evinde 70 santim uzunluğunda bir adet hintkeneviri bitkisi bulunarak tutuklanan Ferdi İyigün dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, olguları aktardı.

Zor, 16.08.2020 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Alsancak’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından zanlıya ait ikametgahta yapılan aramada saksı içerisinde ekili bir kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitki bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zor, zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Zor, ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı 1 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.

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