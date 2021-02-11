Girne'deki aramalar 3.gününe girdi

Merkezi Cezaevinden 8 Şubat tarihinde firar eden Alexsandr Satlaev için arama çalışmaları devam ediyor.

Merkezi Cezaevinden 8 Şubat tarihinde firar eden Alexsandr Satlaev için arama çalışmaları devam ediyor.

Rus uyruklu Alexander Satlaev, uzman askerler ve özel eğitimli köpeklerin yardımına rağmen henüz yakalanamadı.

Girne bölgesinde görüldüğü iddia edilen her noktada üç gündür aralıksız arama yapan ekipler bir sonuca ulaşamadı.

Ne Olmuştu?

2019 yılında Girne'de bir kadına saldırıp gasp eden ve Rusya’da dedektif olduğu dönemde 4 kadına tecavüz ettiği iddia edilen Alexander Satlaev, cezaevinden geçen akşam 18.00 sularında kaçtı.

İddiaya göre Satlaev havalandırma sırasında rögara saklanıp yemek aracı geldiğinde firar etti.

Satlaev cezaevinden kaçtıktan sonra kendisi için oraya götürüldüğü iddia edilen bir arabaya binerek kaçtı.Dikmen'e doğru giderken YDU civarlarında polis çevirmesine takıldı. Polis ekiplerinin durumdan şüphelenmesi üzerine fotoğrafını çekip merkeze gönderdiği Satlaev bunu fırsat bilip polisten kaçtı Polis koşarak kaçan Satlaev'i bulamadı.

Zanlının firarının ise cezaevinde değil polis kontrol noktasında anlaşıldığı öğrenildi.

Firari mahkumun Ciklos'ta olduğu iddia ediliyor ! Aramalar sürüyor..