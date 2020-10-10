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Girne'den ayrılan tekneye operasyon düzenlendi! 3 kişi tutuklandı

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Girne'den ayrılan bir tekneye operasyon düzenlendi; çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara tütünü, cep telefonunu, alkollü içki ele geçirildi. Polis 3 kişiyi tutukladı
Girne'den ayrılan tekneye operasyon düzenlendi! 3 kişi tutuklandı

Girne'den ayrılan bir tekneye operasyon düzenlendi; çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara tütünü, cep telefonunu, alkollü içki ele geçirildi. Polis 3 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle:

“Bugün saat 07:30 sıralarında,  Girne Turizm Limanından ayrılan bir tekneye Sahil Güvenlik ekipleri, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından  operasyon düzenlendi.

Lapta deniz kıyısından yaklaşık 2 mil açıkta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen tekne, Girne Turizm Limanına getirilerek teknede yapılan aramada; gümrüğe beyan edilmemiş çok sayıda sigara, elektronik sigara tütünü, cep telefonunu ve alkollü içki tespit edildi.

Mesele ile ilgili olarak teknenin kaptanı  H.Ç. (E-30), teknede yolcu olarak bulunan A.Y. (E-53) ve olayla bağlantısı görülen gümrük memuru S.Ç. (E-43) tutuklandı.. Soruşturma devam etmektedir.”600600p22462ednmainimg-polis2.jpg

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