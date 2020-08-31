  • BIST 1.094
  • Altın 462,148
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7206
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1263 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Girneli Gençler’den Güngördü’yü Ziyaret

» »
Çevreye duyarlı gençlerden oluşan “Take Action Cyprus” gönüllülerinden oluşan Girneli gençler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye ziyaret gerçekleştirerek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi alıp, önerilerde bulundu.
Girneli Gençler’den Güngördü’yü Ziyaret

Girne’deki nüfus yoğunluğundan rahatsızlık duyduklarını ve yeşil alanlara ve spor yapılabilecek alanlara ihtiyaç duyulduğu belirten gençler, şehrin demografik yapısı ve nüfus artışına bağlı oranda çevre kirliliğinin de arttığını ve bundan duydukları rahatsızlığa dikkat çekti.

Gençler, geri dönüşüm ve çevre konusunda yürütülecek politikalar için Güngördü’ye önerilerde bulunarak, plastiğin dünyanın en büyük çevre sorunlarından biri olduğunu, işletmelere yönelik plastik kullanımının sınırlandırılması gibi düzenlemeler yapılmasını önerdi. Gençler çevre kirliliğini önlemek için eğitimin yanında caydırıcı ceza uygulamanın da şart olduğunu dile getirdi.

“GENÇLERİN FİKİRLERİNE DEĞER VERİYORUZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentin yönetiminde herkese olduğu gibi gençlerin de düşüncelerine önem verdiklerini ifade ederek, kendisini ziyarete gelen gençlerle sohbet edip fikir alışverişinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Güngördü, kenti sahiplenme ve aidiyet duygusunun önemine dikkat çekerek, toplumun her kesimiyle ortak akıl çerçevesinde çalıştıklarını kaydetti. Kent kurultayları ve çocuk meclisini örnek gösterdi.

Kentteki tarihsel süreç ve bu süreçte kentin gelişimiyle ilgili ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Güngördü, belediyenin      33 bin nüfusa göre katkı aldığını ve personel çalıştırdığını ifade ederek, Girne’de nüfusun 100 binin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Güngördü, bir an önce, nüfus sayımı yapılmasının şart olduğunu belirterek, nüfus yoğunluğunun, kentte yaşayanları sosyolojik ve psikoloji olarak da etkilediğini, yeterli yeşil alan olmamasından doğan sıkıntıları dile getirdi.

BELLAPAİS’TE YÜRÜYÜŞ VE REKREASYON ALANI İÇİN PROJE

Bellapais’te yürüyüş ve rekreasyon alanı ile ilgili çalışma yapmak için girişimlerinden bahseden Güngördü, askere ait bir alanda yürüyüş yolları, seyir teraslarının da içerisinde bulunduğu bir proje hazırladıklarını ifade etti.

Öte yandan, gençlerin çevre kirliliği konusundaki serzenişlerine de cevap veren Güngördü, çevre konusunda devlet politikasının şart olduğunun altını çizdi. Güngördü, çöp ayrıştırması yapılsa bile, ülkede katı atık geri dönüşüm olanağı olmadığı için belediyenin bu konuda etkin bir adım atamadığını belirterek,  yeşil atık dönüşümü için çalışmaları olduğunu söyledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı Güzelyurt’ta Da Kutlandı31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:37
  • UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Gardiyanoğlu: “Başbakan Ersin Tatar’ın Çağdaşlığı Ve Laikliğine Kimse Leke Süremez”31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:26
  • Hasan Erçakıca yazdı: ‘Propaganda’ budur işte!31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:23
  • Döviz Kurlarında Son Durum31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:14
  • Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, İskeleye Bağlı Köyleri Ziyaret Etti31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:00
  • Bakan Koca, son durumu açıklayıp bir kez daha uyardı!31 Ağustos 2020 Pazartesi 08:52
  • Ülkeye kanunsuz giriş yapmaya çalışan 11 Suriyeli tespit edildi31 Ağustos 2020 Pazartesi 08:33
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar31 Ağustos 2020 Pazartesi 08:04
  • Sahte "Büyük Türkiye Dergahı" Şeyhi dava açmakla tehdit etti!30 Ağustos 2020 Pazar 20:09
  • Yunanistan'dan Yeni Tahrik: Adaya Silahlı Asker Çıkardılar30 Ağustos 2020 Pazar 19:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti