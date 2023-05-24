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Girneliler Özuslu ile kucaklaştı: Kazanacağız!

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Girneliler Özuslu ile kucaklaştı: Kazanacağız!
Girneliler Özuslu ile kucaklaştı: Kazanacağız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne ilçesi geçtiğimiz akşam Dome Otel’de kitle toplantısı gerçekleştirdi, kitle toplantısına yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski Başbakanlardan Ömer Kalyoncu, eski bakanlardan Salih Usar, Girne ilçesine bağlı CTP’li belediye başkanları, bazı milletvekilleri ve MYK üyeleri de katıldı. 25 Haziran’da gerçekleştirilecek ara seçimlerde CTP milletvekili adayı olan Sami Özuslu’nun da katıldığı toplantıda, partililer tek yürek olurken “kazanacağız” sloganları atıldı.

 

ÖZUSLU: KIBRISLI TÜRKLERİN BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOKTUR

Gerçekleştirilen kitle toplantısında konuşma yapan Sami Özuslu, salonda farklı kesimlerden çok sayıda arkadaşını görmekten mutluluk duyduğunu vurguladı. 1960’lı yılların sonunda bu topraklara bir tohum atıldığını ve o tohumların başağa dönüp göğe yükseldiğini belirten Özuslu, sonra onların hasat edilerek ürüne dönüştürüldüğünü ifade etti. Özuslu, bu döngünün her yıl sağlandığını ve bunun Kıbrıslı Türklerin bu topraklardaki varlığını simgelediğinin altını çizdi. Sami Özuslu, Kıbrıslı Türklerin bu toprakların öznesi olduğuna dikkati çekti ve toplumsal birliği sağlamanın önemine değindi. Birlik olabilen bir toplumun başaramayacağı hiçbir şey olmadığını söyleyen Özuslu, bunun için bir yola çıktıklarını, her kesimden yoğun ve içten bir ilgi gördüklerini kaydetti ve “Hep beraber, mutlaka başaracağız” dedi.

 

AKANSOY: 25 HAZİRAN DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI OLACAK

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, toplantıda yaptığı konuşmada Sami Özuslu ile bir yola çıktıklarını ve bu yolda başarılı olacaklarına dair inançlarının tam olduğunu, verilerin ise her geçen gün arttığını vurguladı. Asıl olanın Kıbrıs Türk halkının refahını yükseltmek, ekonomik sosyal ve siyasal istikrar yaratmak olduğuna dikkat çeken Akansoy, bunu sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Akansoy, 25 Haziran seçimlerinin bu açıdan önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti. Sami Özuslu’nun bu toplumun çok yakından tanıdığı bir isim olduğunu vurgulayan Akansoy, samimiyetiyle, dürüstlüğüyle ve aldığı sorumlulukları görev anlayışı ile yerine getiren bir kişi olarak hareket ettiğinden dolayı Özuslu’ya teşekkür etti.  Akansoy, 25 Haziran tarihinin, değişimin başlangıç noktası olacağına dikkat çekti. Akansoy, “CTP, Kıbrıs sorunundan, ekonomik dönüşüme, kendi kendini yönetmekten, kendi ayakları üzerinde durma mücadelesinde toplumla bütünleştirdiği mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

 

TALAT: ÖZUSLU’YU MECLİS’E TAŞIYACAĞIZ

CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat ise konuşmasında kısa süre önce yapılan yerel seçimlerde CTP’nin Girne İlçesi’ndeki dört belediyenin üçünde iktidara geldiğini ve yereldeki bu iktidar deneyimi ile birlikte toplumun, hizmet kalitesinde yaşanan artışın farkında olduğunu kaydetti. Talat, gezip gördükleri yerlerde de yurttaşların memnuniyetlerini yakından tespit ettiklerini vurguladı. Şimdi önlerindeki görevin Sami Özuslu’yu Meclis’e taşımak olduğunu belirten Talat, bunun için çok çalışacaklarını ve sonunda kesin olarak başarıya ulaşacaklarını belirtti.

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