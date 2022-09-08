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Gluten Hassasiyeti Nedir?

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Nelere Dikkat Edilmeli?
Gluten Hassasiyeti Nedir?

Gluten, buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir proteindir. Gluten hassasiyeti veya gluten intoleransı ise çölyak dışı gluten duyarlılığı olarak tanımlanmaktadır.  

Gluten hassasiyeti olan kişilerin tanıları çölyak hastalığı kriterlerine uymaz fakat bireyler glutenin diyetten çıkarılması ile semptomlarına yanıt bulur. Çoğunlukla 30-50 yaş aralığında ve kadınlarda görülmektedir.  

Belirtiler 

*İBS benzeri semptomlar  

*Karın ağrısı 

*Kabızlık 

*Şişkinlik, hazımsızlık  

*Gaz şikayetleri 

*Bulantı 

*Baş ağrısı 

*Yorgunluk 

Glutenli besinler tükettikten sonra bu problemleri sık sık yaşıyorsanız sizlerde de gluten hassasiyeti olabilir. 

Gluten İçeren Besinler Nelerdir? 

*Buğday, arpa, çavdar, yulaf 

*Nişasta, un, ekmek, makarna, kek 

*Hazır çorbalar 

*Bulyon 

*Müsli ve kahvaltılık gevrekler 

*İrmik, bulgur, şehriye, kuskus 

Glutensiz Besinler Nelerdir? 

*Süt ve süt ürünleri 

*Kurubaklagiller 

*Taze meyve ve sebzeler 

*Kavrulmamış kuruyemişler 

*Patates, mısır, pirinç, karabuğday, kinoa 

*Keten tohumu, chia tohumu, amarant 

Glutensiz diyetler lif bakımından fakirdir. 

Patates ve pirinç gibi lif içeriği düşük, glisemik indeksi yüksek besinler yerine karabuğday, kinoa, amarant, gibi tahılları ve kurubaklagilleri beslenme düzeninize eklemenizi öneririm.  

Gluten tüketiminin sınırlandırılması bireylerde bazı vitamin ve mineral eksikliklerine yol açabilir. Bu nedenle eksiklikleri önlemek için glutensiz diyetler besin öğeleri gereksinimlerini karşılamalı, dengeli ve sürdürülebilir olmalıdır. Bu konuda bir uzmandan destek alabilirsiniz. 

Eklemekte fayda var; 

Gluten hassasiyeti olmadığı halde glutensiz diyet tercih eden bireylerin bağırsak mikrobiyotalarındaki faydalı bakteri çeşitliliğinin azaldığı yapılan çalışmalarda görülmüştür. Amacınız sadece zayıflamak ise bu diyetin zayıflama üzerine doğrudan etkisinin olmadığını bilmenizi isterim. 

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