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Gök Bilimciler İki Dev Radyo Galaksi Keşfetti

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Gök bilimciler, Samanyolu'ndan 62 kat daha büyük "iki dev radyo galaksi" keşfetti.
Gök Bilimciler İki Dev Radyo Galaksi Keşfetti

Gök bilimciler, Samanyolu'ndan 62 kat daha büyük "iki dev radyo galaksi" keşfetti.

Forbes'un haberine göre, Güney Afrika'daki radyo teleskobu MeerKAT ile yapılan keşfin ayrıntıları, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.

Keşfi yapan ekipte yer alan Cape Town Üniversitesinde görevli bilim insanı Dr. Jacinta Delhaize, Samanyolu'ndan 62 kat büyük bu dev radyo galaksilerin bir ucundan diğer ucuna mesafenin 6,5 milyon ışık yılı olduğunu söyledi. 

Delhaize, evrende yüz binlerce radyo galaksinin keşfedildiğini ancak bugüne kadar sadece 831'inin Samanyolu'ndan 22 kat büyük olduğunun tespit edildiğini vurgulayarak dar bir alanda keşfedilen bu muazzam sistemlerin, dev radyo galaksilerin sanıldığından daha yaygın olduğu anlamına gelebileceği değerlendirmesini yaptı. 

"MGTC J095959.63+024608.6" ve "MGTC J100016.84+015133.0" olarak adlandırılan radyo galaksilerin, galaksilerin kozmik tarihte nasıl değişim gösterdiklerine dair önemli ipuçları elde edilmesini sağlayacağı ifade edildi. 

RADYO GALAKSİLER

Devasa radyo ışını huzmeleri saldıkları için radyo galaksi adı verilen bu sistemler, aktif galaksi grubunda yer alıyor. 

Radyo galaksilerin saldığı ışın huzmeleri, galaksilerin merkezindeki süper kütleli kara deliklerle bağlantılı güçlü manyetik alanlar ile yüklü parçacıkların etkileşimi sırasında meydana geliyor. 

Radyo galaksilerden çıkan bu radyo ışın huzmeleri, galaksinin kendisinden çok daha büyük olabiliyor ve galaksiler arası uzayda muazzam mesafelere uzanabiliyor.  

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