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Gökyiğit: Aşıları muhafaza edecek altyapımız var

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Türkiye’den getirilen ve Çin şirketi Sinovac tarafından geliştirilen 20 bin doz Coronavirüs aşısı CoronaVac İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne teslim edildi.
Gökyiğit: Aşıları muhafaza edecek altyapımız var

Türkiye’den getirilen ve Çin şirketi Sinovac tarafından geliştirilen 20 bin doz Coronavirüs aşısı CoronaVac İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne teslim edildi.

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Ayşe Gökyiğit, ülkeye getirilen aşıların soğuk odalarda muhafaza edildiğini söyledi.

Gökyiğit, Sinovac şirkettinin ürettiği Coronavak aşının Türkiye’de de kullanılan aşının aynısı olduğuna dikkat çekerek, aşıların 2-8 derecedeki buzluk odalarda saklandığını belirtti. Sağlık Bakanı Ali Pilli de aşılama ile ilgili planlamaların yapıldığını belirtti.

Pilli, “Aşılama planlarımız yapıldı, aşılamalar ilk etapta 9 merkezde başlayacak ve ilk aşılar Kovid-19’la mücadelede ön planda olan sağlık çalışanlarına, daha sonra ise 65 yaş üstü kişilere yapılacak. Sonrasında aşı planlamasına göre tüm ülkeye aşı yapmayı hedefliyoruz. Biz küçük bir ülkeyiz, bunun üstesinden çok rahat bir şekilde geliriz. Bunun eğitimini de verdik, dolayısıyla bizim için aşıların yapılması zor değil” dedi. 

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