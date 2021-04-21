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Gönyeli Belediye Başkanı Benli'den Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif'e destek geldi

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Gönyeli Belediye Başkanı Benli'den Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif'e destek geldi
Gönyeli Belediye Başkanı Benli'den Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif'e destek geldi

Gönyeli Belediye Başkanı Benli'nin açıklaması:

Ahmet Latif dostum; Yurt sevgimiz bize yeter... Belediye başkanlarımızın başarı ölçütü, ürettiği hizmet ve görev yaptığı sınırlar içinde insanımıza sunduğu yaşam kalitesidir. Akdoğan Belediye Başkanımız Ahmet Latif'in yaşadıkları bu anlamda ibretliktir! Bir belediye başkanı düşününüz ki, halkına kesintisiz su dağıtım hizmeti sunduğu için suçlanıyor. 'Devlet Emlak ve Malzeme Ofisi'nin su tankını, belediye aracına takmış! 12 tonluk bir su tankerini 'atıl' durumdan kurtararak halkın hizmetine sunmak 'suç 'olmuş! Onlarca ihtiyaçlı eve su taşımış bu tank, yangınlara müdahale etmiş, hizmet üretmiş. Başkanımız iyi ki 'devlet'in aslında insan için olduğunu hepimize anımsatmış. Unutulmasın... Hepimizin öncelikli görevi kamusal yarar sağlamak, insanımızın hayatını iyileştirmektir. Ahmet Latif başkanımız elbette yalnız değildir. İyi ki böylesi başkanlarımız var. Onlara destek olalım, köstek yerine... Ahmet Latif dostumuz, hizmete devam! Yurt sevgimiz bize yeter...

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