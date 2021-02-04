  • BIST 1.535
  • Altın 412,324
  • Dolar 7,1415
  • Euro 8,5593
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAREKOR: 71 Vaka!

Gönyeli Belediyesi 6 kişiye ceza kesti

» »
Gönyeli Belediyesi sokağa çıkma yasağına yönelik kent sınırları içerisinde denetimleri artırdı, 6 kişiye ceza kesti.
Gönyeli Belediyesi 6 kişiye ceza kesti

Gönyeli Belediyesi sokağa çıkma yasağına yönelik kent sınırları içerisinde denetimleri artırdı, 6 kişiye ceza kesti.

Gönyeli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Gönyeli Baraj Bölgesi'nde sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 6 kişiye yasal mevzuat çerçevesinde ileri işlem yapıldığı belirtildi. Yapılan denetimlerde tespit edilen 6 kişiye 382'şer Türk Lirası ceza kesildi.

Gönyeli Belediyesi bu denetimlerin süreceğini ifade ederek halka sokağa çıkma yasağına uyması çağrısını yaptı. "Maske, mesafe ve temizlikle birlikte mümkün olduğunda çekirdek ailemiz dışında görüşmeyelim" denen açıklamada, tedbirlerin toplum sağlığını korumak için olduğu anımsatıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BKP Genel Başkanı İzcan’dan Çağrı:” Sağlık Komitesi’nin Kararlarını Uygulayın”04 Şubat 2021 Perşembe 16:36
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ı kabul etti04 Şubat 2021 Perşembe 16:23
  • KTTB'den 4 Şubat Dünya Kanser Günü mesajı04 Şubat 2021 Perşembe 16:18
  • Bakanlar Kurulu Tamamlandı04 Şubat 2021 Perşembe 15:43
  • KTAMS, Muhalefet Partilerini Ve STÖ’leri Hükümet Üzerinde Daha Etkili Baskı Oluşturmaya Davet Etti04 Şubat 2021 Perşembe 15:16
  • Kocaismail: Kanser hastaları geri planda kaldı04 Şubat 2021 Perşembe 15:03
  • İlçeler arası geçiş ve çalışanlar için negatif PCR uygulaması ertelendi!04 Şubat 2021 Perşembe 14:47
  • Tatar: Guterres Kıbrıslı Türklere haksızlık yapıldığını itiraf etti04 Şubat 2021 Perşembe 14:39
  • KTOEÖS:'Ne Yama, Ne Rehin Olmayacağız” sesine kulak vermek zorundalar04 Şubat 2021 Perşembe 14:23
  • Kanser Hastalarına Yardım Derneğinden Açıklama04 Şubat 2021 Perşembe 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti