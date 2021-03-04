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Gönyeli Belediyesi bazı ödemelerin vadesini uzattı

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Gönyeli Belediye Meclisi, 02 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Bakanlar Kurulu kararı sonucu belediyelerin kapalı olduğu 27 Ocak 2021-22 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi gereken ödemelerin tarihlerini uzattı. 
Gönyeli Belediyesi bazı ödemelerin vadesini uzattı

Gönyeli Belediye Meclisi, 02 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Bakanlar Kurulu kararı sonucu belediyelerin kapalı olduğu 27 Ocak 2021-22 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi gereken ödemelerin tarihlerini uzattı. 

 

“Son ödeme tarihleri 15 Mart 2021” 

 

Bakanlar Kurulu kararı ile kapalı olduğu süreye denk gelen Aralık 2020 dönemi faturaları ile tahsil edilen içme suyu ücreti, kanalizasyon kullanım ücreti, temizlik resmi, sağlık resmi ve diğer borçların son ödeme süresi 15 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı. 

 “İş yeri bulundurma harcı”na yönelik karar

Bakanlar Kurulu kararına paralel olarak işyerlerinin resmi çalışma süresinden itibaren ödeme süresinin 1 ay sonrasına uzatılması ve açık olan işyerlerinin 15 Mart 2021 tarihine uzatılması kararlaştırıldı. 

 

“Belediye dükkânlarına kapalı olunan dönem için kira muafiyeti”  


Belediye Meclisi ayrıca Gönyeli Belediyesi’ne ait kiraya verilen belediye dükkânlarının Bakanlar Kurulu kararı ile kapalı olduğu sürede Şubat 2021 dönemi kira ödemelerinden muaf tutulmasına karar verdi. 

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