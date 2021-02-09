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SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Gönyeli Belediyesi'nde 1 pozitif vaka, 7 temaslı!

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Gönyeli Belediyesi, personeline yönelik düzenli olarak yapılan PCR testlerini tamamladı.  150 personelin yer aldığı belediyede, aktif çalışan 97 kişinin tamamı PCR testlerini yaptı.
Gönyeli Belediyesi'nde 1 pozitif vaka, 7 temaslı!

Gönyeli Belediyesi, personeline yönelik düzenli olarak yapılan PCR testlerini tamamladı.  150 personelin yer aldığı belediyede, aktif çalışan 97 kişinin tamamı PCR testlerini yaptı.
96 kişinin testi negatif olarak sonuçlanırken, 1 kişinin testi pozitif sonuç verdi, Covid-19 pozitif personel ile birlikte 7 temaslının da karantina sürecinin başladığı açıklandı. Çalışanların ve halkın sağlığı için temaslı olanlar izole edilmiştir.

Belediyede ‘dönüşümlü’ çalışma sistemi

Gönyeli Belediyesi personeli Covid-19 vakalarının artması ve kapanma dönemiyle birlikte çalışmalarını dönüşümlü sürdürürken, en az sayıda çalışanla, en etkin pandemi yönetimi için çalışıyor.
Teknoloji desteği ile uzaktan çalışma metotlarını da devreye alan belediye, özellikle denetim ve destek faaliyetlerini hiçbir aksama olmadan sürdürüyor.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Gönyeli Belediyesi’nde PCR testleri rutin olarak yapılırken, ayrıca, Covid-19 tedbirlerine yönelik hizmet içi eğitimlerini de sürmektedir” denildi.
65 yaş üzeri aşılama çalışmalarını da tamamlayan belediye, 710 kişiyi Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde aşıladı.

Gönyeli Belediyesi 65 yaş üzerine yönelik Tedarik Programı 

 

Gönyeli Belediyesi açıklamasında, 65 yaş üzerinin gıda, ilaç ve ihtiyaç tedarik hizmeti ile banka işlemlerine yönelik desteğin de sürdüğü ifade edildi.

Gönyeli’de Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde 65 yaş üzeri için aşılama çalışmaları sürerken, 710 kişiye ilk doz aşıları yapıldı. Ayrıca kapanmanın ilk 7 gününde, 244 işyeri denetlendi, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 kişiye ceza uygulandı.

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