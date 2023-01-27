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Gönyeli’de 'Derin Zula' operasyonu: Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

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Derin Zula operasyonunda yakalanan zanlı H.G.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Gönyeli’de 'Derin Zula' operasyonu: Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olguları aktardı.


Polis; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibinin düzenlediği Derin Zula isimli operasyon kapsamında zanlının tasarrufunda  uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığına dair bilgi alındığını belirtti.

Polis, zanlının ikametgahına yapılan baskında banyo odasının camından yarım gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna dair uyuşturucu maddeyi attığını ve ikametgahının kapısını açmadığını anlattı.

Polis, kapının zorla açıldığını ve ikametgahda tütünle karışık 100 miligram ağırlığında hintneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile öğütücünün bulunup emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, ikametgahın bahçesindeki kümes içine narkotik köpeği Lili’nin yere tepki vermesiyle gömülü hadle 35 gram kokain, 4 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile öğütücünün narkotik köpeği Lili’nin tepkisiyle yapılan aramada bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranan bir kişi olduğunu zanlının itiraf içerikli ifadesinin teyit ve tekzibinin araştırılması gerektiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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