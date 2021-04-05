Gönyeli’nin yeşilini, doğasını, çevresini koruyoruz

Gönyeli Belediyesi kentte bulunan hurma ağaçlarını koruma altında tutmaya devam ediyor.

Bu yıl yine uzmanlar yönetiminde hurma ağaçları kırmızı palmiye böceği ve tüm zararlılara karşı ilaçlanıyor. Gönyeli sınırları içerisinde, kamusal alan ve özel mülklerde bulunan 1080 hurma ağacının Gönyeli Belediyesi uzmanları gözetiminde ilaçlanma işlemi başladı.

“Çevre dostu bir kent yaratmak çabamız sizlerin desteğiyle sürecektir” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, pandemi sürecinde de çevreye yatırımı sürdürdüklerini belirtti. Benli, “Hedef çevreyi korumaktır” şeklinde konuştu

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, küresel bir sorun haline gelen kırmızı palmiye böceğine (Rhynchophorus Ferrugineus) yönelik özel olarak geliştirilen ilacın ithalinin, Tarım Bakanlığı’nın izniyle yapıldığına da dikkat çekildi.