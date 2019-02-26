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Google açıkladı: Seçimi kim kazanacak ?

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Türkiye'de yaklaşan yerel seçim öncesi Google Trends verileri yayınlandı
Google açıkladı: Seçimi kim kazanacak ?

Türkiye'de yerel seçim öncesi Google Trends verileri yayınlandı: İzmir ve Ankara'da Millet İttifakı önde, İstanbul'un en popüler adayı ise Yıldırım

Türkiye'de yaklaşan yerel seçimler öncesinde, adaylarla ilgili yapılan arama sonuçlarına dayanan Google Trends verileri yayınlandı. Rapora göre İzmir ve Ankara'da Millet İttifakı'nın adayları Tunç Soyer ile Mansur Yavaş 'daha popüler' görünürken, İstanbul'da ise Binali Yıldırım önde.

İnternet kullanıcıların Google arama motoru üzerinden yaptıkları aramaların analiz edilmesiyle oluşturulan Google Trend verileri, araması yapılan konunun ne ölçüde gündemde olduğunu anlamanın bir diğer yolu.

 

31 Mart yerel seçimler öncesinde de, yarışacak adayların isimlerinin Google aramaları analizi, onların kullanıcılar arasındaki popülaritesine ilişkin ipuçları veriyor.

Söz konusu veri analizi yöntemi, 2017'de düzenlenen Fransa Cumhurbaşkanlığı ve 2018 yılındaki İtalya genel seçimlerini doğru tahmin etmişti.

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE DOĞRU TAHMİNDE BULUNMUŞTU

Google Trends ayrıca, 2014 Türkiye yerel seçimlerinde de Ankara ili için doğru tahminde bulunmuştu. Ancak yine de, adayların internet ortamındaki aranma sıklığı, seçim sonuçlarına ilişkin kesin sonuçlar göstermiyor. Zira Google Trends analizleri kimi zaman seçim sonuçlarıyla uyum gösterse de, seçim sonuçlarına ilişkin bir kesinlik barındırmıyor.

Öte yandan Google Trends, 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi ‘en popüler aday' olarak göstermişti.

Son yapılan Google Trends araştırma sonuçlarına göre ise, İzmir'de Tunç Soyer, Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da ise Binali Yıldırım önde görünüyor.

Google Trends analizinde yer alan illerdeki adayların internet kullanıcıları açısından sahip olduğu popülarite dağılımı ise şu şekilde:1037888934-(1).png

3 büyükşehir için: Google'a göre 3 Büyükşehirde kim kazanacak?

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