Görgü tanığı Gamar konuştu: "Amca Çınar bana ateş etti"

Geçitkale'de Derviş Çobanoğlu'nun (Bondigo) 14 yaşındaki oğlu Çınar önce babası Derviş Çobanoğlu'nu sonra da annesini Bengü'yü öldürüp kendi canına kıydı.
Çobanoğlu ailesinin karşı komşusu İbrahim Gamar, gece saat 03.00 sularında yaşanan dehşet verici olayın nasıl olduğunu Yenidüzen'e anlattı:
"Sabah 03.00 sularında şiddetli bir şekilde kapımız çalındı. Kapıyı çalan Eralp’ı, Çobanoğlu ailesinin büyük oğlu. Çocuk bana “Amca koşun kurtarın beni, Çınar bana ateş etti, kendine de bir şey yaptı dedi. Biz Eralp’ı alıp eve koyduk sakinleştirelim. Ben koşarak eve gittim herhalde kavga ettiler sandım. İçeri girdiğimde Çınar oturuyordu ve hemen 112’yi ve polisi aradım. Ambulans geldi, Çınar’ı hastaneye götürdüler. Ben o ana kadar anlamamıştım ne olduğunu. Yatakta oturur vaziyetteydi. Ambulans geldiğinde ben çocuğu tuttum sedyeye koymak için ve o an anladım kendini vurduğunu çünkü kanlar içindeydi. Yatak odası açıktı eve girdiğimde uyur vaziyetteydi karı koca… Gerçekten hala şoktayım"
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