Gözaltıların üçüncü gününde neler yaşanıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye genelinde eylem çağrısı yaptı.

Beylikdüzü Belediyesi'nde konuşan Özel "Bütün Türkiye'yi 81 ilde, 973 ilçede akşam iftardan sonra, 20.30'dan sonra yapacağımız büyük mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum" dedi.

Özel daha sonra Saraçhane'ye gitti.

Yerlikaya, Özgür Özel'in 20 Mart gecesi Saraçhane'de yaptığı benzer konuşmaya ithafen "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur" demişti.

Özgür Özel, Yerlikaya'ya tepki olarak 21 Mart'ta yaptığı paylaşımda "Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız, buna karşı verilen her emir kanunsuz emirdir" dedi.

İmamoğlu ne zaman ifade verecek?

Özgür Özel, İmamoğlu'nun avukatlarının ifade işlemlerinin başlaması için Vatan Emniyet'e çağrıldığını söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer, İmamoğlu'nun ifadesinin bu akşam ya da yarın sabah alınabileceği yorumunu yaptı:

"Ekrem Bey'in ifadesinin bu akşam ya da yarın sabah alınması bekleniyor. Ancak bu, gözaltındaki diğer kişilerin ifadelerinin ne zaman biteceğiyle ilgili. Bazılarının ifadesi bir saat, bazılarınınki üç saat sürüyor, o yüzden kestiremiyoruz."

Özer, gözaltında üçüncü gününü geçiren İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtiyor:

"Kendisine ilaç verme/ kıyafet götürme vb. ziyaretlerimiz devam ediyor. Her şey yolunda, sağlığıyla ilgili herhangi bir sorun yok. Doğal olarak biraz yorgun ancak milletinin ona gösterdiği güven ve teveccüh onun en büyük moral kaynağı."

"Nezarethanede tek başına kalıyor. Ancak bu kötü muamele anlamına gelmemeli, emniyet güçleri en başından beri saygın bir davranış içerisinde, yani güvenlikle ilgili bir durum."

Kaç kişi gözaltına alındı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 Mart'taki protestolarda 53 kişi hakkında "kamu malına zarar verme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından işlem yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya, ayrıca 16 polisin yaralandığını söyledi.

20 Mart'ta İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok ilde gösteriler düzenlenmişti.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle de çeşitli kişiler gözaltına alındı.

Yerlikaya sosyal medyada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında 72'si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli tespit ettiklerini ve bunlardan 54'ünün yakalandığını söyledi.

Bu arada İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFAD) internet sansürlerini raporlardığı EngelliWeb sayfası, İstanbul'da uygulanan ve sosyal medyaya erişimi etkileyen bant daraltma uygulamasının 21 Mart 01.00 itibarıyla sona erdiğini yazdı.

İmamoğlu'na kreş soruşturması

Ekrem İmamoğlu, kendisine yeni bir soruşturma açıldığını duyurdu.

İmamoğlu, 21 Mart'ta X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum" dedi.

İBB Başkanı paylaşımında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum."

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer, henüz avukatlarının soruşturmanın içeriğine dair bir bilgisi olmadığını kaydediyor:

"Her şey bu sabah öğrenildiği için, henüz soruşturmanın içeriğiyle ilgili avukatlar da bilgi sahibi değil. İlgileniyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kasım 2024'te belediyelere "kreş adı altında açılan yerlerin" uyarılması ve yenisinin açılmaması ile ilgili bir resmi yazı göndermişti.

Basına yansıyan yazı "kreş adı altında açılan yerler olduğunun tespit edildiği" ifadesi ile başlıyordu.

Yazıda belediyelerin okul öncesi eğitim kurumu açılmasını yasaklayan bir Anayasa Mahkemesi kararı olduğu da hatırlatılıyordu.

CHP resmi yazıyla belediye kreşlerinin kapatılmasına çalışıldığını savunmuştu.