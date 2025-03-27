Gözaltına alınan BBC muhabiri Türkiye'den sınır dışı edildi

İstanbul'daki Ekrem İmamoğlu protestolarını takip eden BBC muhabiri Mark Lowen, sınır dışı edildi.

Lowen, çarşamba günü (25 Mart) kaldığı otelden gözaltına alındı ve 17 saat boyunca gözaltında tutuldu.

BBC tarafından yapılan açıklamada, Lowen’e "kamu düzenine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle sınır dışı edildiğine dair yazılı bir belge verildiği bildirildi.

Daha önce beş yıl boyunca BBC’nin Türkiye muhabiri olarak görev yapan Lowen, yaptığı açıklamada, "Büyük sevgi beslediğim ve bir dönem yaşadığım bir ülkeden bu şekilde sınır dışı edilmek son derece üzücü. Basın özgürlüğü ve tarafsız habercilik, her demokrasinin temelidir" dedi.

BBC Haberler CEO’su Deborah Turness ise olayı "son derece endişe verici" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Mark, Türkiye hakkında derin bilgiye sahip çok deneyimli bir gazetecidir ve yalnızca işini yaptığı için böyle bir muameleye maruz kalmamalıydı. Türkiye’deki gelişmeleri tarafsız ve adil biçimde aktarmaya devam edeceğiz."