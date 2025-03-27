  • BIST 9616.32
  • Altın 3735.523
  • Dolar 38.0068
  • Euro 41.1539
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"

Gözaltına alınan BBC muhabiri Türkiye'den sınır dışı edildi

»
İstanbul'da protestoları takip eden BBC Muhabiri Mark Lowen, dün otelinden gözaltına alındı. Lowen, 17 saat gözaltında tutulduktan sonra sınır dışı edildi.
Gözaltına alınan BBC muhabiri Türkiye'den sınır dışı edildi

İstanbul'daki Ekrem İmamoğlu protestolarını takip eden BBC muhabiri Mark Lowen, sınır dışı edildi.

Lowen, çarşamba günü (25 Mart) kaldığı otelden gözaltına alındı ve 17 saat boyunca gözaltında tutuldu.

BBC tarafından yapılan açıklamada, Lowen’e "kamu düzenine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle sınır dışı edildiğine dair yazılı bir belge verildiği bildirildi.

Daha önce beş yıl boyunca BBC’nin Türkiye muhabiri olarak görev yapan Lowen, yaptığı açıklamada, "Büyük sevgi beslediğim ve bir dönem yaşadığım bir ülkeden bu şekilde sınır dışı edilmek son derece üzücü. Basın özgürlüğü ve tarafsız habercilik, her demokrasinin temelidir" dedi.

BBC Haberler CEO’su Deborah Turness ise olayı "son derece endişe verici" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Mark, Türkiye hakkında derin bilgiye sahip çok deneyimli bir gazetecidir ve yalnızca işini yaptığı için böyle bir muameleye maruz kalmamalıydı. Türkiye’deki gelişmeleri tarafsız ve adil biçimde aktarmaya devam edeceğiz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şişli'de kent lokantaları 2 gündür kapalı26 Mart 2025 Çarşamba 11:57
  • Fidan'ın ABD ziyareti: Rubio, tutuklamalarla ilgili endişesini dile getirmiş26 Mart 2025 Çarşamba 10:30
  • Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı: Rezervlerde belli bir kayıp oldu26 Mart 2025 Çarşamba 10:28
  • Son dakika! Özel, Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti: Bu bayram Ankara'da bayramlaşmıyoruz, seçmene gidiyoruz25 Mart 2025 Salı 12:46
  • Son dakika! İmamoğlu: Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri kınıyorum25 Mart 2025 Salı 10:43
  • İmamoğlu protestoları devam ediyor: Saraçhane'de 'boykot' çağrısı damga vurdu25 Mart 2025 Salı 10:38
  • Erdoğan protestolarla ilgili konuştu: 'Hesabı sorulacak'25 Mart 2025 Salı 10:33
  • Dış basında İmamoğlu protestoları: 'Muhalefet için değil, demokrasi için eylem yapıyoruz'25 Mart 2025 Salı 10:32
  • Silivri'de ilk görüşme: Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret ediyor25 Mart 2025 Salı 09:57
  • Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' çıkışı: Polisimize baltayla saldıran sokak teröristlerine kucak açıyorsunuz, pamuk şeker ikramını dilinize doluyorsunuz!24 Mart 2025 Pazartesi 18:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti