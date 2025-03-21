Gözaltındaki İmamoğlu: Size güveniyorum; bu günler geçecek, bir arada çok güçlüsünüz!

19 Mart'ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de kendisi için düzenlenen eylemlerden görüntüleri, "Size güveniyorum" dedi.

19 Mart'ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de kendisi için düzenlenen eylemlerden görüntüleri, "Size güveniyorum" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta 106 kişiyle birlikte gözaltına alınmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından protestolar yükseldi.

Gözaltında olmasının 3. gününde sosyal medya hesabından Saraçhane'deki videoyu paylaşan İmamoğlu, "Size güveniyorum. Bu günler geçecek, geriye dayanışmanın ve mücadelenin güzelliği kalacak. Bir arada çok güçlüsünüz" dedi.