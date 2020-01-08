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Gözünü ve çenesinin bir kısmını kaybeden kanser hastası için cep telefonuyla çekilen karelerle ‘yeni yüz’ tasarlandı

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Gözünü ve çenesinin bir kısmını kaybeden kanser hastası için cep telefonuyla çekilen karelerle ‘yeni yüz’ tasarlandı
Gözünü ve çenesinin bir kısmını kaybeden kanser hastası için cep telefonuyla çekilen karelerle ‘yeni yüz’ tasarlandı

Brezilya’da, bir gözünü ve çenesinin bir kısmını kaybeden Denise Vincentin’e (53) cep telefonuyla çekilen fotoğraflar kullanılarak yeni bir yüz tasarlandı.

30 yıl önce kanser tanısı konulan, eşinden ayrılan, yüzündeki tümörler nedeniyle gözünü ve çenesinin bir kısmını kaybeden, yemek yerken zorluk çeken Vincentin, Sao Paulo kentindeki Paulista Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının kapısını çaldı. Akıllı telefonların kameralarını kullanarak ‘yeniden yüz tasarlayan’ ekip, “Yaşama sevincimi kaybettim” diyen Vincentin için kolları sıvadı.

Ekibin başındaki Rodrigo Salazar, üç boyutlu model oluşturmak amacıyla, Vincentin’in yüzünün deforme olmamış yarısının farklı açılardan fotoğraflarını çekti. Daha sonra bir grafik tasarımcısı bu kareleri kullanarak dijital ayna görüntüsü oluşturdu. Bu görüntünün üç boyutlu çıkışı alındı ve yapılacak silikon protezin temelini oluşturdu. Tasarlanan protez, titanyum implantlar üzerine iliştirilen mıknatıslar sayesinde yüze oturtuldu.

Salazar, “Geçmişte, bu tür protezler yaparken çok daha fazla uğraşırdık. Elimizle heykeltraş gibi çalışırdık şimdi cep telefonu fotoğraflarıyla üç boyutlu model oluşturmak çok daha kolay, daha ucuz ve zahmetsiz” dedi.

12 saatlik çalışma sonucunda Vincentin için ten ve göz rengine uygun bir protez geliştirdiklerini söyleyen Salazar, beş yıl içinde 50 kişiye ‘çare olduklarının’ altını çizdi.

Vincentin ise yeniden hayata dönmüş gibi hissettiğini belirterek, “Bazıları benimle konuşmaya çekiniyordu, bazıları ise alay ediyordu. Hayatım çok zor bir hale gelmişti. Şimdi rahatça sokakta yürüyebiliyorum” dedi. Yeni yüzünü çok sevdiğini vurgulayan Vincentin, yatarken bile çıkarmadığını söyledi.

Mr Salazar ve ekibi 2021’de Plus Identity adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş açarak Paula Üniversitesi’nden alacakları fonlarla tasarlayacakları yüz protezleri üzerine çalışmayı amaçlıyor.

ABD’nin saygın eğitim kuruluşu Massachusetts Institute of Technology’nin dergisi MIT Technology Review, Salazar’ı 2019’da Latin Amerika’nın 35 yaş altındaki mucitleri listesine koymuştu.

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