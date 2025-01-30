Grand Kartal Otel çalışanları anlattı: 'Yangın tüpü yoktu, müdür kimseyi uyandırmayın dedi'

21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şimdiye kadar 19 kişi tutuklandı.

Soruşturma sürerken ihmallere ilişkin raporlar yayınlanmaya, tanıklar ve otel çalışanları yaşananları anlatmaya devam ediyor.

Tutuklu mutfak çalışanı: Yangın tüpü bulamadım

Otel sahibi Halit Ergül savunmasında facianın sorumluluğunu otel çalışanlarına yıkmaya çalışmıştı. Olay anında mutfakta görev yapan personelin ifadeleri ortaya çıktı.

Tutuklananlar arasında bulunan otelin mutfak çalışanı Mehmet Gündüz, savcılıktaki ifadesinde, Grand Kartal Otel'in fırın bölümünde 4 sezondur ekmekçi olarak çalıştığını belirterek, olay günü saat 23.00-00.00 saatlerinde vardiyayı, soruşturma kapsamında tutuklanan Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç ustalar ile ismini hatırlamadığı diğer kişiyle devraldığını, gece vardiyasında restoran şefi bulunmadığını söyledi.

Mutfak kısmında iki ekmekçi, iki de kahvaltıcı olarak çalıştıklarını aktaran Gündüz, şöyle devam etti:

"Gece 03.00-04.00 saatlerinde Yusuf ustayla birlikteydik. Ben donut hamurunu hazırlıyordum. Yusuf usta ise ürünleri dizmeye başlamıştı. Sonrasında Yusuf usta molaya çıkacağını söyledi. Bu sırada restoran bölümünde yangın olduğunu söyledi, bana, 'Mehmet usta, yangın var' diye bağırdı. Ben de yangın tüpü aramaya başladım ancak bulunduğum kısımda yangın tüpü bulamadım. Yusuf usta resepsiyon kısmına yangın alarmlarının çalması için çıktı. Yangının nereden çıktığını görmedim. Merdivenlerden aşağı doğru koşmaya başladım. Bu sırada da 'Yangın var' diye bağırdım. Kapılara da bu sırada vurmaya başladım. Katlarda yangın butonu göremedim. Katlarda yangın tüpleri de bulamadım."

Gündüz, zemin katta bulunan garaj kısmından otelin dışına çıktığını, binanın piste bakan cephesinin alev aldığını gördüğünü anlatarak, "Yan tarafta bulunan Kartal Otel'den yatak taşıyarak atlayan kişilerin kurtulması için yumuşak zemin oluşturmaya çalıştım. Sonrasında olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin saat kaçta geldiklerini tam hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Olayda hiçbir kusurunun bulunmadığını söyleyen Gündüz, suçlamaları da kabul etmedi.

'Otelde bulunduğum süre zarfında herhangi bir yangın tatbikatı yapılmadı'

Gündüz, restoran kısmında olay saatinde kimsenin olmadığını belirterek, restoran bölümünde çalışmadığı için elektrikli aletlerin sürekli fişe takılı olup olmadığını ve restoran bölümüne kimin girip çıktığını bilmediğini anlattı.

Olay anında güvenlik görevlisi görmediğini aktaran Gündüz, "Otelde bildiğim kadarıyla gündüz çalışan bir güvenlik görevlisi var. İsmini M. olarak bilirim. Soy ismini bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Gündüz, otelde yangın alarm sistemi ve yangın merdiveni olup olmadığını bilmediğini, olay anında alarm sesi duymadığını, elektrikler kesildiği için asansörün de devre dışı kaldığını kaydetti.

Kendisinin otelde bulunduğu sürede herhangi bir yangın tatbikatı yapılmadığını söyleyen Gündüz, ekmek ustası olduğu ve sürekli gece vardiyasında bulunduğu için otelin denetimiyle ilgili bilgi sahibi olmadığını belirtti.

'Yangın tüpü aradık ancak bulamadık'

Soruşturma kapsamında tutuklanan aşçı Faysal Yaver'se savcılıktaki ifadesinde, 20 Ocak saat 23.30-00.00 sularında mutfak bölümüne geldiğinde ekmekçi Yusuf Karahanlı'nın orada olduğunu, kendisinden sonra da yardımcısı Fidan Kurç ile diğer ekmekçi Mehmet Gündüz'ün geldiğini belirtti.

Normal şartlarda Fidan ile ikisi oldukları için sabah 07.00'deki kahvaltıyı tüm gece çalışarak ancak yetiştirdiklerini, yardımcısının da işe yeni başladığı için hiçbir şey bilmediğini aktaran Yaver, şunları kaydetti:

"Mutfakta kahvaltı malzemesini hazırladığımız, Yusuf ve Mehmet usta ekmek yaptığı sırada Yusuf usta 'Yangın var' diye bağırdı. Biz de bunun üzerine restoran bölümüne baktığımızda yangının çıkmış olduğunu gördük. Hemen yangın tüpü aradık ancak bulamadık. Yangını gördükten dışarı çıkana kadarki sürede yangın tüpüne denk gelmedim. Bu nedenle de tüple müdahale etme şansım olmadı. Yusuf usta resepsiyon katına geçti. Diğer arkadaşlar telefonla yetkilileri aramaya çalışıyordu."

'Sesimiz ve imkanlarımızla insanları uyandırmaya çalıştık'

Yaver, kendisinin de çalışma arkadaşlarını uyandırmak için diğerleriyle ikinci kata indiğini, uyuyan görevlileri ve diğer insanları bağırarak uyandırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ellerinden geldiği kadar insanı uyandırdıklarına, sonrasında da otelden çıkmak için garaj kısmına gittiklerine değinen Yaver, "Restorandan garaja kadar duman binayı sarmıştı. Garajın demir kapısı kapalıydı, kendi gücümüzle kapıyı açtık ve dışarı çıktık. Sonra yeniden binaya girmeye çalıştım ancak duman her yeri kaplamıştı. Girmem mümkün değildi. Bu nedenle içeri giremedim. Ben içerideyken yangını gördükten dışarı çıkana kadar geçen sürede hiçbir zaman yangın alarmı, uyarıcı mekanik ses veyahut söndürmeye yarar su fıskiyesi çalışmadı. Biz sadece kendi sesimiz ve imkanlarımızla insanları uyandırmaya çalıştık" savunmasını yaptı.

'1 aydır çalışıyorum, yetkili tanımıyorum'

Yaver, otele geleli bir ay olduğunu, bu süre zarfında yangın tatbikatı yapılıp yapılmadığını bilmediğini, yangın için görevlendirilen herhangi birinin kendisine tanıtılmadığını, gece çalıştığı için resepsiyonda görevli 2 kişiye yemek hazırladığını, bunun dışında katlardan sorumlu herhangi bir görevliyi bilmediğini kaydetti.

Otelde geceleri çalışan güvenlik görevlisi görmediğinden, olması halinde kendisinden yemek alacağından bahseden Yaver, otelde tatbikat veya denetim yapılıp yapılmadığına dair, "Ben zaten 1 aydır otelde çalışıyorum. Benim çalışmış olduğum saatlerde otelde herhangi bir denetime rastlamadım. Otelde kimin denetim yaptığını bilmem. Otelin herhangi bir yetkilisini tanımıyorum. Ben sezonluk çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

'Otel müdürü kimseyi uyandırmayın dedi'

Hürriyet'te yer alan habere göre, yangın sırasında babasıyla birlikte işletmede bulunan otel çalışanı 42 yaşındaki Tuni Urhan da, yangının 03.30’dan daha erken bir saatte çıktığını söyledi. Urhan, "Babamı sürekli aradığım için hatırlıyorum. Saat 03.00’e geliyordu. Yangının kızgın yağdan çıktığını öğrendik. Otel müdürü diyor ki ‘Kimseyi uyandırmayın, yangın alarmlarını kapatın’. Zaten genelde yangın alarmları odalarda müşteriler sigara içtiği için kapalı oluyordu. Duman sensörü de yoktu" dedi.

26 kişiyi kayak eğitmenleri kurtardı

Yangından kurtulan ve Kartalkaya’da 10 yıldır kayak eğitmenliği yapan Mazlum Özgeç ve İrem Yıldız ise o gece yaşananları şöyle anlattı: “10 yıldır orada çalıştığımız için otelin her yerini biliyoruz. Buna rağmen kendimizi dışarıya zor attık. Binanın girişindeki sundurmaya çıkarak bir odadan 12 kişiyi merdivenle indirdik. Ardından başka bir sundurmaya çıkarak oradan da 8 kişiyi, başka bir sundurmadan da 6 kişiyi çıkardık.”

'Vatandaşın verdiği dilekçeyi iptal etme hakkı vardır'

Soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, savcılık ifadesinde Grand Kartal Otel’in kafesi ve geri çekilen dilekçe ile ilgili soruları yanıtladı.

Coşkun, "İptal dilekçesini vatandaş, belediyeye verir. Denetim başvurusu gibi aynı usulle bize iptal dilekçesi gelir. Vatandaşın verdiği dilekçeyi iptal etme hakkı vardır. Şu an geçmişe dönük hatırladığım bir iptal yok. Benim eksikliği öğrendiğimde herhangi bir işlemim olamaz. Buranın kontrolü, ruhsat vermeye yetkili idaredir. Başkanın ve başkan yardımcısının Grand Kartal’ın yangın güvenliği yönünden denetim talebinin geri alınması hususunda herhangi bir talimatı olmadı. Ben talebin geri çekilmesi sürecinde cenaze dolayısıyla izinliydim" şeklinde konuştu.

Otel yöneticileri ifadelerinde, denetimin geri çekilmesi amacıyla dilekçe yazılması için belediye yöneticilerinden akıl aldıklarını söylemişti.

Oteli denetleyen yetkili adli kontrolle serbest

Bu arada yanan oteli denetleyen FQC Global Danışmanlık AŞ’nin yetkilisi Ali A. mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şu ana kadar soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 28’e yükseldi. Bu şüphelilerden daha önce adliyeye sevk edilen 26 kişiden 19’u tutuklanmıştı.

Meclis'te araştırma komisyonu kuruldu

Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'nin "Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı"na göre, Komisyon 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.