Rum Yüksek Mahkeme yargıçları ve diğer yargıçlara müdahale edilerek “Kıbrıs Bankası” lehine etkileme yapıldığı suçlaması üzerine baş gösteren kriz nedeniyle, Avrupa Konseyi’nin yolsuzlukla mücadeleden yetkili komitesi GRECO harekete geçti.

Rum Yüksek Mahkeme yargıçları ve diğer yargıçlara müdahale edilerek “Kıbrıs Bankası” lehine etkileme yapıldığı suçlaması üzerine baş gösteren kriz nedeniyle, Avrupa Konseyi’nin yolsuzlukla mücadeleden yetkili komitesi GRECO harekete geçti.

Fileleftheros “GRECO Geliyoruz Cevabı Verdi… Tek Yol Yüksek Mahkeme’deki Müdahale İddialarının İncelenmesi” başlığıyla manşete çektiği haberinde Rum Milletvekili İrini Haralambidu’nun durumu CRECO yetkilisi Gianluca Esposito’ya bildirmesi üzerine, GRECO’nun, Rum Hukuk Dairesi’ne, iddiaları araştırmak üzere bir heyet göndereceğini bildirdiğini yazdı.

Haberde Rum Başsavcı Kostas Kliridis’in kardeşi avukat Nikos Kliridis’in, Hrisafinis &Poliviu avukatlık ofisinin Kıbrıs Bankası’nı kayıracak şekilde Rum Yüksek Mahkeme yargıçları ve diğer yargıçlara müdahale ederek etkilediğine dair yazılı suçlamada bulunduğu hatırlatıldı.

Habere göre Rum hukuk çevreleri, Başsavcı Kostas Kliridis’in artık konuya taraf olması, Yüksek Mahkeme’nin de herhangi bir kusur saptamadığını açıklaması dolayısıyla GRECO’nun müdahalesini gerekli görüyor.

Gazete, GRECO’nun Rum yargısını halihazırda mercek altına aldığı, 22 Haziran 2018 tarihli son değerlendirme raporunda, Yüksek Mahkeme’nin yolsuzlukları önleme ve mücadeleyle ilgili bir dizi konuda gereğini yapmadığına dair gözlemlere yer verdiğini hatırlattı.

Habere göre Kostas Kliridis dün yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Bankası’nın temyiz davası sırasında, mevcut çıkar çatışmalarını beyan etmemek ve mahkeme başkanı olarak oyunu Banka’dan yana kullanarak Banka’yı beraat ettirmek suçlamasında bulunarak Yüksek Mahkeme Başkanı Mirona Nikolato’yu ortada bıraktı. Kliridis, hem Nikolato’yu hem de Kıbrıs Bankası davasını, yakın akrabalarının “Hrisafinis ve Poliviu Avukatlık bürosunda” (Kıbrıs Bankası’nın avukatlık işlerini yürüten büro) çalışıyor olmasını dikkate alarak karar veren üç yargıcı daha aynı suçlamayla itham etti.

Alithia haberi “Miron Nikolatos Fırtınanın Göbeğinde” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Başsavcı Kostas Kliridis’in, kardeşi Nikos Kliridis’in yolsuzluk ithamlarını benimseyerek Yüksek Mahkeme ve Başkanı’nı itham ettiğine, Nikolatos’un ise istifa etmeyeceğini açıklaması nedeniyle Rum yargısındaki krizin yükseldiğine işaret etti.

Habere göre, Rum Kamu Düzeni ve Adalet Bakanı Yonas Nikolau, yargıda cereyan edenlerin Rum Yönetimi Başkanı’nı ve hükümetini kaygılandırdığına işaret ederek, Anayasa’nın böyle bir şey için ağır ceza öngördüğünü saptamaları halinde bunu yapmakta (cezayı uygulamakta) tereddüt etmeyeceklerini açıkladı.

Rum Yönetiminin, güçler ayrılığı ilkesini güderek meseleye müdahil olmadığına ancak son dönemde yapılan karşılıklı açıklamalar nedeniyle ilgisiz de kalamayacaklarına işaret eden Nikolau, aksi halde adalet dağıtım sisteminin itibarının ve yargıya güvenin zedeleneceğini söyledi.

DİSİ, ithamların doğru olup olmamasına bakılmaksızın, yargı itibarının içten zedelendiğine dikkat çekerek, şikayetlerin objektif şekilde araştırılması gerektiğine işaret etti.

AKEL, güçler ayrılığı ilkesine atıf yapılarak müdahil olunmamasını doğru bulmadığını belirttiği açıklamasında, gerek Anastasiadis’in gerek siyasi partilerin gerekli tedbirleri alarak adaleti ve Yüksek Mahkeme’yi korumakla görevli olduğu görüşünü ortaya koydu.

Politis de haberi, “Kurbanın Adalet Olduğu Kurumlar Çatışması” başlılığıyla manşetten aktararak, Başsavcı Kostas Kliridis’in bayrağı kardeşi Nikos’tan alarak Rum Yüksek Mahkemesi’ne ve Mahkeme Başkanı Nikolatu’ya saldırdığını yazdı.