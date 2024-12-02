GÜÇ-SEN, Mağusa’ da Kişisel Gelişim Seminerleri gerçekleştirdi…

Gümrük Çalışanları Sendikası, Arkın Palm Beach Hotel’de, Kişisel Gelişim Seminerleri gerçekleştirdi. Seminerlerde, İletişim, suçlu psikolojisi ve beden dili, zaman yönetimi, veri koruma, depolama, kişisel veri koruma yasası ve yapay zeka konuları yer aldı.

Etkinlik açılışında konuşma yapan sendika başkanı Ediz Kanatlı, donanımlı ve bilinçli gümrük emekçileri olabilmek ve kamu yararına, gerek vatandaşa gerek ülkemize gelen misafirlere en iyi şekilde hizmet verebilmek amacıyla bu Kişisel gelişim seminerlerini düzenlediklerini söyledi. Bu seminerlerin, Ocak ayında AB, Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili konularda devam edeceğini belirtti.