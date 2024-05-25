'Gufi' hakkında bilinmesi gerekenler...

Taşkent Doğa Parkı, Kıbrıs adasında “Gufi” olarak bilinen Kıbrıs Engereği (Macrovipera lebetina lebetina) hakkında önemli bir uyarı yaparak, bilinmesi gerekenleri anlattı.

İşte detaylar:

"Viperidae familyasına ait zehirli bir yılan türü olan Kıbrıs Engereği (Macrovipera lebetina lebetina), Kıbrıs adasında Gufi olarak bilinmektedir. Koruma altında olan bu yılanlar, Kıbrıs adasına alt tür endemiktir. Akdeniz iklimine oldukça iyi adapte olmuş olan bu yılanlar, adamızın tek zehirli yılan türüdür. İnsanlarımızın korkulu rüyası haline gelmiş olan bu canlılar aslında düşünüldüğü kadar tehlikeli değildir. Bir Kıbrıs engereği tarafından ısırılma durumunda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız önerilmektedir. Kıbrıs engereği de diğer yaban hayvanları gibi tehdit edilmediği sürece ısırma, saldırma veya zarar verme eylemine geçmemektedir. Zehirli olmalarına rağmen bu güzel canlılar, insanlarla temas etmekten kaçınmakta ve avı olarak görmediği canlılardan uzak durmaktadır. Kıbrıs engerekleri bir tehdit unsuru ile karşılaştıklarında hareket etmeden unsurun alandan ayrılmasını beklemektedir. Doğada bir Kıbrıs engereği ile karşılaşmanız durumunda onu rahatsız etmeden uzaklaşmanız yeterlidir. Adamızda Kıbrıs engereği saldırısı sonucu hayatını kaybeden insan vakası son 70 yıl içerisinde bulunmamaktadır. Bahçenizde bir Kıbrıs engereği ile karşılaşmanız durumunda yılan ile göz temasını kaybetmeden 1190 Yaban Hayat Destek Hattı'nı arayınız."