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Gülşen, Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

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Gülşen, Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
Gülşen, Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Şarkıcı Gülşen, magazin programında yorumculuk yapan ArtoSeren Serengil ve Bircan Bali’nin kendisine ve ailesinin kişilik haklarına saldırdığını iddia ederek bir ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

Gülşen  avukatı Emek Emre aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne yaptığı başvuru dilekçesinde, sanatçının mesleği gereği sahne şovları yaptığı, onun dışında iyi bir eş ve anne olduğu yer aldı.

Dilekçede, ‘Lolipop’ isimli şarkısının görsel ve sosyal medyada yayınlanması sonrasında Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali’nin, Gülşen’in sahne performans ve şovları üzerinden yalnızca kendisine değil, eşine ve çocuğuna karşı açık bir şekilde aile birliği hedef alacak şekilde onur ve saygınlığını rencide edici, aleni hakaret içeren söylemlerle kişilik haklarına saldırıldığı iddia edildi.

 

Sistematik olarak saldırı

Sözcü’den Hayati Arıgan’ın haberine göre, Seren Serengil ve Bircan Bali’nin sunuculuk yaptıkları ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli TV programında sürekli ve sistematik olarak Gülşen’e saldırıldığının ileri sürüldüğü dilekçede, sanatçı üzerinden de reklamlarını yapmaya çalıştığı iddia edildi.

Dilekçede Gülşen’e karşı, Arto olarak bilinen Harutyan Dalga, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında 6284 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararı gereğince uzaklaştırma ve koruma tedbir kararları uygulanması istendi.

İstanbul Aile Mahkemesi talebi inceleyerek, şiddet mağduru olduğu iddia olunan Gülşen Çolakoğlu’nun beyana göre karşı yanlardan gelebilecek şiddete yönelik yakın ve tehlikeli davranışlara açık olduğu, korunması gerektiği kararına vardı.

Bir aylık tedbir kararı

Mahkeme üç ismin Gülşen’e karşı, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine ve bu tedbirlerin bir ay süreyle uygulanmasına karar verdi.

Mahkeme tedbir kararının ihlal edildiği takdirde zorlama hapsine başvurulacağını da Harutyan Dalga, Seren Serengil ve Bircan Bali’ye hatırlattı

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