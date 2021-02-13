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Güney Afrika Cumhurıyeti'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 487 Bini Geçti

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 487 bini aştı. 
Güney Afrika Cumhurıyeti'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 487 Bini Geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 487 bini aştı. 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 288 kişi hayatını kaybetti, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 46 bin 670'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 487 bin 681'e çıktığı ülkede bugüne kadar 8,6 milyondan fazla test yapıldı, virüs tespit edilen 1 milyon 383 bin 626 kişi iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

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