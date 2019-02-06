Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Amerikan ticaret odalarının işbirliği

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Amerikan Ticaret Odaları’nın, ilk üçlü toplantısının dün Güney Lefkoşa’da gerçekleştirildiği belirtildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs Amerikan Ticaret Odası’nın (AmChamCyprus) girişimiyle üç ülkenin Amerikan Ticaret Odaları’nın “1’inci Bölgesel Toplantısı” çerçevesinde bir araya geldiğini yazdı.

Üç ülkenin Amerikan Ticaret Odaları’nın ayrıca işbirliği memorandumu imzaladığını da yazan gazete üç ülkenin Amerikan Ticaret Odaları’nın enerji, denizcilik, taşımacılık, teknoloji ve yenilik alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesini temenni ettiğini belirtti.

Habere göre, Güney Kıbrıs Amerikan Ticaret Odası Başkanı Haris Kakullis, toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada toplantının amacının, üç ticaret odasının işbirliğini ileriye götürmesi olduğunu ifade etti.

Yunanistan Amerikan Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Marios Kiraiku, bu buluşmanın, birçok buluşmayı takip edecek olan ilk buluşma olması temennisinde bulundu.

İsrail Amerikan Ticaret Odası adına konuşan Oded Rose ise iş dünyasının, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin, bölgedeki istikrar unsuru olarak işlev gösterebileceğinden de söz etti.