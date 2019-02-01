  • BIST 104.070
  • Altın 220,571
  • Dolar 5,1892
  • Euro 5,9515
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Güney Kıbrıs’ta a gribinden dolayı tehlike sinyali

»
Rum Sağlık Bakanlığı’nın, domuz gribi olarak da bilinen “A gribinden (H1N1) kaynaklandığı düşünülen 3 yetişkinin ayrıca geçtiğimiz gün Makarios Hastanesi’nde ölen 20 aylık bebeğin ölüm nedenlerini mercek altına aldığı belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta a gribinden dolayı tehlike sinyali

Rum Sağlık Bakanlığı’nın, domuz gribi olarak da bilinen “A gribinden (H1N1) kaynaklandığı düşünülen 3 yetişkinin ayrıca geçtiğimiz gün Makarios Hastanesi’nde ölen 20 aylık bebeğin ölüm nedenlerini mercek altına aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “A Gribinden Kaynaklanan Tehlike Sinyali-3 Yetişkin Ölüm, Hastanelerde Panik, Pediatri ve İçi Hastalıklar Bölümleri Dolup Taştı” başlıklarıyla manşetten verdiği haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, 3 yetişkin ile 20 aylık bir bebeğin ölümünü mercek altına aldığını yazdı.

Gazete, devlet hastanelerindeki pediatri bölümlerinin grip vakalarının artması nedeniyle dolup taştığını, Limasol Hastanesi’ndeki 30 yataklı pediatri bölümün, 45 çocuğun bulunması nedeniyle dün büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını, 45 çocuktan 15’nin ise bölümün çocuk park alanında misafir edildiğini belirtti.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın şimdilik salgından söz etmediğin ancak vatandaşların korunması için tedbirlerin alınması yönünde tavsiyelerde bulunduğunu belirten gazete doktorların da kişisel hijyen kurallarının uygulanmasının gerekli olduğuna ayrıca vatandaşların hâlâ aşı olmalarının mümkün olduğunu anımsattıklarını yazdı.

Tüm Kıbrıs’ta viral salgının gözlemlendiğini yazan gazete, doktorların ve hemşirelerin, vaka sayısındaki artışın kesin olması nedeniyle tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak tehlike çanlarını çaldıklarını belirtti.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı Kamu Sağlığı ve Tıp Hizmetleri Müdürü Elizabeth Konstantinu, vakaların artmasına ilişkin olarak bu dönemde grip ve viral salgınlarda artış gözlemlendiğini söyledi.

Makarios Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı Yardımcısı Maria Koliu, pediatri bölümlerinde aşırı doluluğun bulunduğunu ifade etti.

Koliu, dönemsel grip salgının zirvesinde bulunduklarını, gerek Güney Kıbrıs gerekse Avrupa’da gözlemlenen HINI virüsünde, A gribinde artan vakalara sahip olduklarını söyledi.

Gazete Rum Sağlık Bakanlığı’nın gripten korunmak adına halkın ve hassas gruplara mensup (bebekler, çocuklar, yaşlılar) kişilerin uyması gereken kuralları bir kez daha anımsattığını belirtti.

Habere göre Rum Devlet Doktorları Sendikası (PASİKİ) ve Hemşireler Sendikası (PASİNO) açıklama yaparak, tüm Güney Kıbrıs’taki hastanelerde ortaya çıkan sorunun göğüslenmesi amacıyla tüm birimlerin koordinasyonunu talep etti.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Savunma Bakanı Bükreş’te01 Şubat 2019 Cuma 11:40
  • AKEL’den Fransa ile askeri işbirliğine tepki01 Şubat 2019 Cuma 11:35
  • Kiprianu: "Çavuşoğlu'nun söylemleri Anastasiadis'in işini kolaylaştırıyor"31 Ocak 2019 Perşembe 18:18
  • Anastasiadis Çipras’la görüştü31 Ocak 2019 Perşembe 14:55
  • Türkiye’nin Navtex’leri31 Ocak 2019 Perşembe 14:50
  • UNFICYP raporu onaylandı31 Ocak 2019 Perşembe 14:45
  • İmar bölgeleri konusunda rüşvet iddiaları31 Ocak 2019 Perşembe 14:40
  • Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis Güney Kıbrıs’ta31 Ocak 2019 Perşembe 14:30
  • T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs'taki MED7 zirvesi açıklaması31 Ocak 2019 Perşembe 13:09
  • T.C. Dışişleri Bakanlığı BM Kararı ile ilgili açıklama yaptı30 Ocak 2019 Çarşamba 23:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti