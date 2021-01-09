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Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği, Pazartesi günü eyleme gitmeye hazırlanıyor

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Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği, Pazartesi günü eyleme gitmeye hazırlanıyor
Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği, Pazartesi günü eyleme gitmeye hazırlanıyor

Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği yaptığı açıklama ile Üst Kurul'a seslendi. Dernekten yapılan açıklamada, Kıbrıs'ın güneyinde çalışanlarla ortak bir paydada buluşmanın yolu bulunmazsa, Pazartesi günü eyleme gidileceği kaydedildi. Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği, yetkililere 10 Ocak Pazar gününe kadar süre verdi...

Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Günlerdir Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ve Sayın bakanımızın güneyden gelecek olan kapanma kararına bel bağlamaları ve karara göre güneyde çalışanlarla ile ilgili belirlemeye çalıştıkları yol haritaları da çalışmaları da boşa gitti.

Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun. Merakla bekliyoruz. 14 Aralık'tan beridir bizleri kendi ülkemizde işsiz ve aşsız bırakmanızın günahını daha fazla taşıyabilecek misiniz? Güney Kıbrıs'ta çalışanlar olarak sizlere son yapıcı uyarımızdır. Bugüne kadar gösterdiğimiz anlayışı ve sabrı da tükettiğinizi bilmenizi isteriz.

Yine de son kez olarak 10.01.2021 tarihine kadar bizlere uyguladığınız insanlık dışı ve dünyada örneği olmayan uygulamanızdan vazgeçmez ve bizlerle her iki tarafın da yararına olacak ortak bir paydada buluşmanın yolunu açmazsanız, 'Biz yaparız olur' mantığında devam ederseniz, bizler de 11 Ocak Pazartesi günü her türlü eylem ve söylemlerimizi artırarak devam edeceğimizi kamuoyu önünde sizlere bir kez daha iletir, saygılar dileriz."

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