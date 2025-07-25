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Güney Kıbrıs’taki yangın büyük ölçüde kontrol altında!

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Güney Kıbrıs’ta iki gündür devam eden yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Güney Kıbrıs’taki yangın büyük ölçüde kontrol altında!

“Philenews” haber sitesine göre, itfaiye, bazı bölgelerdeki yeniden alevlenmeler dışında yangının önünün kesildiğini açıkladı.

Açıklamada, ekiplerin gece boyunca yangın bölgesinde kalarak, çalışmalara devam edeceği belirtildi.

Rum Yönetimi’nin elindeki tüm hava imkanlarının kullanıldığı söndürme çalışmalarına bu sabah Ürdün’den gelen iki helikopter ile akşamüzeri Mısır’dan gelen iki uçak daha katıldı.

Bu arada, Yunanistan itfaiyesi bünyesindeki 26 orman korucusu ile İsrail’den iki adet C-130 tipi yangın söndürme uçağının bu akşam Güney Kıbrıs’a giderek çalışmalara katılması bekleniyor.

 

 

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