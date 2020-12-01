  • BIST 1.325
  • Altın 458,004
  • Dolar 7,8499
  • Euro 9,4493
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün: 2'si yerel 21 pozitif vaka!

Güney Kore, K-Pop grubu BTS’e özel askerlik yasası oluşturdu

» »
Güney Kore, K-Pop grubu BTS’nin askerlik hizmetini ertelemesine izin veren yasayı kabul etti
Güney Kore, K-Pop grubu BTS’e özel askerlik yasası oluşturdu

Güney Kore, BTS gibi dünya çapında tanınan K-pop sanatçılarının zorunlu askerlik hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir tasarıyı meclisten geçirdi.

Askerlik Hizmeti Yasası’nda yapılan değişiklik, ülkenin ‘kültürel statüsünü iyileştiren ve ekonomiyi canlandıran’ K-pop yıldızlarına belirli ayrıcalıklar sağlamak için tasarlandı.

Güney Kore’de, 18-28 yaşları arasındaki tüm sağlıklı erkekler, ülkeyi Kuzey Kore’ye karşı koruma çabalarının bir parçası olarak orduda iki yıl hizmet etmek zorunda.

Öğrenciler askerlik hizmetini 28 yaşına kadar erteleyebiliyor; Olimpiyat madalyası bulunanlar veya Asya Oyunları’nda altın madalya kazanan sporcular, yüksek profilli klasik müzik sanatçıları muaf tutuluyor.

BTS’in en yaşlı üyesi 27 yaşındaki Jin, yedi üyeli erkek pop grubu ‘K-pop tarihini yeniden yazarken’ askere gitmek üzereydi fakat yeni yasa sayesinde üç yıl daha zorunlu hizmetini erteleyebilecek.

BTS, 2013 yılında piyasaya girdiğinden bu yana, gençlere hitap eden şarkı sözleri ve sosyal kampanyaların yanı sıra akılda kalıcı, iyimser müziklerle ‘küresel K-pop çılgınlığını’ tetikledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eminönü'nde 20 bin liralık altın maskeler satılıyor29 Kasım 2020 Pazar 22:16
  • Amazon işçileri eylemde: Çaldıklarınızı geri verin!29 Kasım 2020 Pazar 22:02
  • Mike Tyson 23 yıl sonra yine ‘rakibinin kulağı’nı ısırdı29 Kasım 2020 Pazar 21:15
  • Maradona'nın doktorunun evinde arama yapılacak29 Kasım 2020 Pazar 19:40
  • Neandertallerin çekici kolayca kavrayabileceği ama kalem tutmakta zorlanacağı ortaya çıktı28 Kasım 2020 Cumartesi 12:32
  • Pandemi ABD’li milyarderlere yaradı: Servetleri 1 trilyon dolar arttı27 Kasım 2020 Cuma 23:16
  • Penisi kafasında bulunan balık bilimsel olarak tanımlandı27 Kasım 2020 Cuma 22:15
  • Hayvanlara eziyet etmenin teorik temelinde 'toplumsal ilgi açlığı' yatıyor26 Kasım 2020 Perşembe 23:30
  • Burak Akkul: Çılgın Bediş’i yazdığıma pişman oldum26 Kasım 2020 Perşembe 20:56
  • Penis kıran pozisyonlar... Seks yaparken bu pozisyonlar penis kırıyor!25 Kasım 2020 Çarşamba 23:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti