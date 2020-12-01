Güney Kore, K-Pop grubu BTS’e özel askerlik yasası oluşturdu

Güney Kore, BTS gibi dünya çapında tanınan K-pop sanatçılarının zorunlu askerlik hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir tasarıyı meclisten geçirdi.

Askerlik Hizmeti Yasası’nda yapılan değişiklik, ülkenin ‘kültürel statüsünü iyileştiren ve ekonomiyi canlandıran’ K-pop yıldızlarına belirli ayrıcalıklar sağlamak için tasarlandı.

Güney Kore’de, 18-28 yaşları arasındaki tüm sağlıklı erkekler, ülkeyi Kuzey Kore’ye karşı koruma çabalarının bir parçası olarak orduda iki yıl hizmet etmek zorunda.

Öğrenciler askerlik hizmetini 28 yaşına kadar erteleyebiliyor; Olimpiyat madalyası bulunanlar veya Asya Oyunları’nda altın madalya kazanan sporcular, yüksek profilli klasik müzik sanatçıları muaf tutuluyor.

BTS’in en yaşlı üyesi 27 yaşındaki Jin, yedi üyeli erkek pop grubu ‘K-pop tarihini yeniden yazarken’ askere gitmek üzereydi fakat yeni yasa sayesinde üç yıl daha zorunlu hizmetini erteleyebilecek.

BTS, 2013 yılında piyasaya girdiğinden bu yana, gençlere hitap eden şarkı sözleri ve sosyal kampanyaların yanı sıra akılda kalıcı, iyimser müziklerle ‘küresel K-pop çılgınlığını’ tetikledi.