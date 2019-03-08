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Güneyde 13 bin haneye bedava elektrik

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Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu’nun, 13 bin haneyi kapsayan güneş enerjisi ve ısı yalıtımına ilişkin hibe paketini onayladığı belirtildi.
Güneyde 13 bin haneye bedava elektrik

Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu’nun, 13 bin haneyi kapsayan güneş enerjisi ve ısı yalıtımına ilişkin hibe paketini onayladığı belirtildi.

Filelefterheros gazetesi “13 Bin Hane İçin Bedeva Elektrik- Güneş Enerjisi ve Isı Yalıtımı İçin 24.5 Milyon Euro-Bakanlar Kurulu’nun Dün Onayladığı Planlar Geçmişe Yönelik Geçerli” başlıklı haberinde, Bakanlar Kurulu’nun,  “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Fonu” bütçesinin onaylanmasından, bir hafta sonra 13 bin haneyi kapsayacağı hesap edilen, güneş enerjisi ve ısı yalıtımına ilişkin hibe projeleri paketini onayladığını yazdı.

Gazete, APE Fonu’na ilişkin çeşitli ödeneklerle,  büyük planların söz konusu olduğunu ve 24.5 milyon Euro değerinde bir ödenek öngördüğünü belirtti. 

Rum Yönetimi’ne 2020 yılına ait hedeflerini yerine getirmesine de katkı sağlayacak bu planlarla, hanelerin enerji tasarrufunda bulunmalarına yardımcı olunmasının da hedeflendiği kaydedildi.
 
Bu planlarla birlikte enerji tasarrufunun da öngörüldüğünü yazan gazeteye göre, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, enerji üretiminde 2020 hedefleri değindiği açıklamasında, yüzde 10 düzeyinde olan enerji üretiminde yüzde 13’e, elektrik üretiminde ise yüzde 16’ya ulaşmaları gerektiğini ifade etti. 

Lakkotripis, halka, bu tür sistemleri evlerine dahil etme fırsatını sunmak adına, gerek ticari, gerekse açıklamış oldukları planla, çok iyi bir yolda olduklarını söyledi. 

Enerji Bakanlığı yetkilisi SavvasYoannu ise yaptığı açıklamada, planların, bakanlığın resmi web sitesinde yayımlanacak başvuru formları ve ilgili verilerle, gelecek haftadan itibaren(12 Mart) uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

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