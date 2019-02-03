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"Güney’den domuz eti ithalatı Yeşil Hat Tüzüğü'ne göre yasak"

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Gazete, Rum Tarım Bakanlığı’nın ilgili bölümüyle yapılan istişare sonrasında, Yeşil Hat Tüzüğü uyarınca, Güney Kıbrıs ile KKTC arasında herhangi bir hayvan eti ticaretinin yasak olduğu bilgisinin alındığını yazdı.
"Güney’den domuz eti ithalatı Yeşil Hat Tüzüğü'ne göre yasak"

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye domuz eti ithal edilmesi konusunda aldığı kararın ardından Rum yetkili makamlarından, Güney Kıbrıs ile KKTC arasında hayvan eti alış verişinin Yeşil Hat Tüzüğü’ne göre yasak olduğu yönünde açıklama geldi.

Alithia gazetesi “Özgür Bölgelerden Domuz Eti Getirtmek İstiyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, birkaç gün önce KKTC basınında yer alan haberlere atıfta bulunarak Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye domuz eti ithalatının başlayacağını ancak bu durumun Yeşil Hat Tüzüğü’ne aykırı olduğunu ileri sürdü.

Gazete, Rum Tarım Bakanlığı’nın ilgili bölümüyle yapılan istişare sonrasında, Yeşil Hat Tüzüğü uyarınca, Güney Kıbrıs ile KKTC arasında herhangi bir hayvan eti ticaretinin yasak olduğu bilgisinin alındığını yazdı.

Haberde, Yeşil Hat’tan herhangi bir canlı hayvan veya hayvansal ürünlerin geçişinin mümkün olmadığı iddia edilerek belirli prosedürlerin izlenmesi ve izinlerin alınması durumunda sadece taze balık ve bal geçişlerinin mümkün olduğu vurgulandı.

Gazete, Yeşil Hat Tüzüğü böyleyken bu tür bir ticaretin nasıl mümkün olabileceği sorusunu da gündeme getirdi.

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